Il faut rembourser la dette, notre modèle social n'est pas adapté à la mondialisation, le Code du travail empêche les embauches, autant de phrases souvent répétées depuis 30 ans mais qui ne sont pas forcément de bon sens selon l'économiste Thomas Porcher

Thomas Porcher, économiste, Professeur en "Marchés des matières premières" à l'ESG Management School et enseignant en "Economie et géopolitique de l'énergie" dans le Master 203 de l'université Paris-Dauphine. © Maxppp / Francois Lafite/Wostok Press

Et si on pensait autrement, et si on sortait de nos cadres de pensée habituels ? C'est le pari de l'économiste Thomas Porcher qui tord le cou à certaines idées reçues : réforme de la SNCF, dette, déficits, mondialisation, il remet en perspective l'histoire économique. Savez-vous que nous avons déjà connu une dette publique représentant 200% du PIB ? Qu'il y a eu plus de 165 réformes relatives au marché du travail depuis 2000 en France ? Petit tour d'horizon avec son dernier livre pour "ré-armer les citoyens" et leur permettre de mieux comprendre les enjeux...

Quelle a été la conséquence de 30 ans d'application de politique libérale dans ces pays là : le vote de Trump par les classes qui n'ont pas bénéficié de la mondialisation (...) et le Brexit. Et aujourd'hui, on nous dit, à nous, qui n'avons pas mis un extrême au pourvoir (...), Emmanuel Macron nous dit qu'il faut aller encore plus loin ?

avec: l'économiste Thomas Porcher

Livre cité: "Traité d'économie hérétique; en finir avec le discours dominant" aux éditions Fayard