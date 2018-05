Il nous faut nous libérer de la double chaîne du travail et de la consommation qui nous étrangle selon le philosophe Abdennour Bidar. Comment et que serait une vie sans travail ?

Que faire une fois libéré du travail ? © Getty / mevans

Imaginez...si vous n'aviez plus à travailler et à attendre le week-end pour faire ce que vous voulez, si vous pouviez disposer de tout votre temps, que feriez-vous de ce temps libéré ? Vous vautrer dans le canapé à regarder des séries, faire du sport, de la musique ? Pas sûr que cela suffise à remplir une vie...Comment se construire personnellement et faire société ensemble mais sans le travail ? Le philosophe Abdennour Bidar explore les pistes d'une vie sans travail, d'une liberté nouvelle qui donne le vertige !

ça peut paraître une utopie chimérique quand on le dit comme ça, mais à y regarder de plus près c'est une utopie réaliste qui correspond me semble-t-il aujourd'hui au niveau de civilisation que nous avons atteint

avec: le philosophe Abdennour Bidar

Livre cité: "Libérons-nous!" aux éditions Les Liens qui Libèrent