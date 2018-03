Comment la philosophie peut-elle nous aider dans notre vie quotidienne? Qu'a-t-elle à nous dire pour mieux vivre nos vies? Pour tout savoir sur le bonheur, le chagrin, la consolation...

Comment la philosophie peut-elle nous aider à vivre nos vies ? Comment peut-elle nous consoler et nous (re)donner le goût de la vie ? Si l'inconsolé et l'inconsolable font partie de la condition humaine, comment goûter malgré tout au bonheur? Quel sens donner à nos vies dans le "dur apprentissage de vivre"? Le philosophe André Comte-Sponville nous livre quelques clés...

Il y a de l'inconsolable dans nos vies, il y a de l’inconsolable dans la condition humaine, on y est confronté plus ou moins tôt, mais on y sera forcément confronté, ça veut dire qu'aimer la vie ça n'est pas seulement aimer le bonheur