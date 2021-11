Faut-il lire le prix Goncourt ?

Thibaut nous emmène dans la jungle des prix littéraires, avec une question : est-ce que ça vaut le coup de lire le Prix Goncourt ?

Alors rassurez-vous, je ne me suis pas transformé en critique littéraire tout à coup. D’ailleurs je n’ai pas encore lu le livre de Mohammed Mbougar Sarr La plus secrête mémoire des hommes. Mon problème c’est tout simplement de savoir si ce livre, puisqu’il a eu le prix, est meilleur que les autres… Est-ce que ça vaut le coup ? Quand on gagne une médaille aux jeux Olympiques, c’est que l’on a été le plus fort, le plus rapide ou le meilleur. Mais est-ce pareil quand on gagne un prix Goncourt ou une palme d’or ?

La question se posait déjà il y a 50 ans, le prix Goncourt récompense assurément de bons écrivains, mais il se trompe aussi parfois… Ou du moins ses choix paraissent discutables, polémiques ou même scandaleux…

À quoi donc sert ce prix et tous les autres ?

Eh bien c’est tout le problème. Parce que ces livres qu’on récompense ne sont pas des objets comme les autres. Ce sont des créations littéraires qui ressemblent donc plus à des objets artistiques qu’à des objets techniques ou technologiques. On peut comparer deux voitures ou deux ordinateurs sur des caractéristiques objectivement mesurables. Mais comment comparer les qualités esthétiques de deux livres ? Comment dire au fond qu’un livre est mieux écrit qu’un autre ? Qu’il est plus important qu’un autre ? Qu’il a plus de valeur qu’un autre ?

En rendant leur verdict, les jurés du Prix Goncourt émettent ce que le philosophe Kant appelle un jugement esthétique. Et ce jugement esthétique a un statut bien particulier, tellement particulier que Kant y consacre un très gros bouquin, la 3ème de ses fameuses « Critiques » : la Critique de la faculté de juger, après sa Critique de la raison pure et après sa Critique de la raison pratique. Pour Kant le jugement esthétique exprime le goût et il est nécessairement subjectif puisqu’il naît de la manière dont une personne est touchée par un objet ou une représentation. Apparemment donc la valeur d’un livre récompensé par un prix est donc toujours relative, parce qu’elle dépend de la subjectivité des jurés.

Mais en même temps ce n’est pas si simple. Et c’est pour ça que Kant a besoin d’écrire un gros bouquin. Un jugement esthétique c’est un jugement subjectif mais qui en même temps prétend à une certaine objectivité ou à une certaine universalité. Dire que tel livre mérite tel prix parce qu’il est le meilleur c’est supposer comme dirait Kant que tout le monde devrait tomber d’accord sur les qualités de ce livre. Avoir du goût c’est affirmer une sensibilité particulière, mais en supposant qu’elle est valable pour tout le monde. C’est ce que nous faisons quand nous sommes saisis par la beauté d’un paysage ou d’une musique et que nous voulons à tout prix la partager avec les autres en étant sincèrement convaincu qu’ils vont aimer eux aussi…

Le paradoxe du prix Goncourt c’est donc qu’il exprime un bon goût littéraire : à la fois complètement lié à des jurés particuliers et à une année particulière et en même temps qui a une valeur pour nous tous. Il n’est pas la preuve qu’un livre est meilleur qu’un autre mais il est une invitation à en discuter de la valeur. Et à travers les discussions que l’on peut avoir à son propos, il crée du lien, affine le goût de chacun et contribue finalement créer une culture commune…

► La semaine prochaine, du 12 au 14 novembre auront lieu les premières rencontres philosophiques Michel Serres à Agen, en partenariat avec nos amis de Philosophie Magazine. Des rencontres, des débats, des ateliers autour d’une belle affirmation « le savoir rend libre ! »