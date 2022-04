Thibaut vous propose de réfléchir à ce que l’on voit, à ce que nous ne voyons plus et à ce qui nous regarde grâce notamment à la représentation artistique de la nature morte, car la puissance des tableaux nous apprend à envisager d’autres regards que le nôtre sur le monde et sur les choses.

La Chambre de Van Gogh à Arles, Vincent Van Gogh, 1889. Huile sur toile, Musée d’Orsay, Paris © Getty / Fine Art / Contributeur

C’est un peu mystérieux dit comme cela, mais puisque dans cette émission avec Philippe Delerm nous sommes capables de voir et de parler d’une ville sans y avoir été, je me suis dit qu’on pourrait varier un peu les situations…

On peut donc connaître quelque chose sans l’avoir vu : ça peut être une ville donc, un triangle ou une formule mathématique, ou un évènement historique, mais d’un autre côté, il ne suffit pas de voir pour connaître. On nous a appris à nous méfier de ce que l’on voit : ou bien parce que les apparences sont trompeuses et peuvent causer des illusions, ou bien parce que nos yeux ne sont pas assez précis et qu’une ou plusieurs parties de la réalité leur échappe, ou bien encore parce que notre regard est prédéterminé par des habitudes, des conventions, des standards liés aux nécessités de la vie.

Mais il y a des exceptions. C’est le cas des artistes. Pour le philosophe Bergson, "l’artiste c’est un homme qui voit mieux que les autres car il voit la réalité nue et sans voile". Contrairement donc à ce que l’on pense parfois, les artistes, par exemple les peintres ou les écrivains ne créent donc pas à partir de leur imagination, mais à partir d’une vision extraordinaire de la réalité-vraie pour le dire vite, tandis que tous ceux qui ne sont pas artistes ne voient qu’une dimension partielle de la réalité. Et c’est pour cela d’ailleurs que certains tableaux ou certaines œuvres nous déstabilisent. C’est qu’elles nous proposent une autre vision de la réalité à laquelle nous sommes habitués.

Le regard de l’artiste rend les perceptions de la vie plus vivantes

Par exemple dans le cas des natures mortes.

C’est précisément dans le cas de la nature morte que l’on peut faire l’expérience de cette différence de vision. On a tous vu un tableau représentant une corbeille de fruits, un bouquet de fleurs, les restes d’un repas ou des livres ouverts sur une table. La corbeille de fruits du Caravage, les pommes de Cézanne, les plans de travail de Chardin sur lesquels on voit des poissons évidés, de la vaisselle de cuivre ou d’étain et des fruits… La nature morte est un classique de la grande peinture comme des cours de dessin et, à chaque fois qu’on en voit une on se pose la question : à part l’exercice de style, à part montrer son talent, sa technique, à quoi bon représenter une grappe de raisin, des pommes, un verre de vin ou une assiette avec des restes de repas ?

Eh bien précisément parce que d’habitude nous n’y prêtons pas suffisamment attention. Ces fruits posés, là, ces restes de repas, cette vaisselle, font partie du décor de nos vies quotidiennes. Ils sont dans le paysage ordinaire de nos existences mais n’ont rien d’extraordinaires. Nous les voyons à peine. Et pourtant ils sont là, même quand il n’y a plus personne pour les voir. C’est ce qui continue d’exister même quand nous ne les regardons plus. Ce qui reste. Pour une fois, grâce au regard du peintre qui en fait son sujet principal, ils sont au centre du tableau et de notre attention.

En réalité, ce ne sont pas des choses mortes, mais bien vivantes

Comme le dit le philosophe Jacques Darriulat : "elles font acte de présence". Et c’est à se demander, au fond, c’est nous qui les regardons ou si ce n’est pas plutôt ces choses qui nous regardent, comme si c’était nous qui faisions partie du décor de leur existence.

Voilà la puissance de ces tableaux, ils nous apprennent à envisager d’autres regards que le nôtre sur le monde et sur les choses. A voir autrement. Ils nous montrent que nous sommes aussi regardés par ce que nous voyons, et que ce que nous voyons existe aussi indépendamment nous. Une corbeille de fruits, trois pommes, les reliefs – comme on dit – d’un repas, nous proposent une révélation métaphysique : il y a quelque chose plutôt que rien, il y a des choses qui existent, là devant moi, pour elles-mêmes et rien que pour cela elles ne sont pas négligeables.