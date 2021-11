Entre Thangksgiving, les dindes, les tartes au potiron et la philosophie orientale, notamment bouddhiste, il n’y a qu’un tout petit pas malgré la distance. La gratitude, c’est un sentiment, une attitude, une pratique et finalement un concept qui traverse les traditions philosophiques.

Faire preuve de gratitude, entre philosophie occidentale et bouddhisme © Getty / Oliver Rossi

À Thanksgiving, on se dispute parfois parce que les familles se réunissent et on sait que c’est parfois difficile les repas de famille, mais le sens de Thanksgiving, c’est un peu exactement l’inverse : se réunir pour exprimer sa reconnaissance, sa gratitude, en mémoire, des pères fondateurs de la nation américaine. Cette gratitude-là, c’est un sentiment, une attitude, une pratique et finalement un concept qui traverse les traditions philosophiques….

Qu’est-ce que cette gratitude ?

Si l’on reconnaît l’ingratitude au goût amer qu’elle laisse dans la bouche, à quel goût reconnait-on la gratitude ?

Cela a quelque chose à voir avec l’envie de dire merci, mais c’est aussi plus que de la politesse. Il y a de la reconnaissance dans la gratitude

Par chez nous, le philosophe Spinoza en proposait la description suivante : « le désir ou l’élan d’amour par lequel nous nous efforçons de faire du bien à celui qui nous en a fait par un sentiment d’amour ».

En clair c’est vouloir du bien à celui qui nous en a fait

C’est beau parce que ça veut dire que l’on comprend que l’on ne peut pas grand-chose seul, que tout ne dépend pas que de soi et que l’on se reçoit finalement autant des autres que de soi-même. La gratitude est une réponse au bien que l’on nous fait, c’est faire en retour, c’est continuer et maintenir une relation sur la reconnaissance du bien que cette relation nous fait. Ce qui est intéressant c’est que cette gratitude occupe une place essentielle dans le bouddhisme par exemple. Et si l’on navigue jusque là, on découvre aussi que le bouddhisme nous ouvre à une autre dimension de la gratitude.

Pour le bouddhisme

La gratitude est plus qu’un sentiment ou qu’une émotion, c’est aussi une pratique à développer, une conversion à exercer chaque jour, pour ce qui arrive, afin de se libérer du ressentiment, de la frustration ou du regret. Chaque jour s’attacher à voir dans ce qui arrive de quoi exprimer sa gratitude. Avec cette idée que plus on exprime sa gratitude, plus nous serons heureux. La gratitude ce n’est plus seulement la conséquence d’une vie heureuse, cela peut en devenir la cause, elle peut nous entraîner à être heureux…

Voilà, penser avec ces deux traditions philosophiques, la tradition européenne et la tradition bouddhiste, ça ouvre différentes dimensions mais ça n’embrouille pas notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Au contraire, ça l’augmente. Et ça donne bien envie de dire merci