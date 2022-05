S’il y a bien un festival qui célèbre la magie du cinéma depuis plus de 70 ans, c’est Cannes ! Qui a réussi le tour de force d’être le festival de presque tous les cinémas : avec une grande diversité de genres et de format. Il prouve que le cinéma est une excellente ressource pour nous transformer.

La magie du cinéma © Getty / MixMedia

Par exemple cette année on a eu aussi bien le retour du blockbuster "Top Gun" (hors compétition) les films inclassables "Coupez !" et "Fumer fait tousser" de Michel Hazanavicius et Quentin Dupieux (toujours hors compétition) mais aussi des films d’auteur français, japonais, belge, japonais, anglais, coréen, iranien, suédois, ou italien dans la compétition, qui nous permettent ainsi de faire un petit tour du monde du cinéma contemporain.

Pourquoi parle-t-on de magie du cinéma ?

A quoi tient son prestige, au sens strict ? Si on prend le terme de "magie" au sens du tour de magie, d’illusion, le cinéma c’est bien une machine à fabriquer une illusion : l’illusion de la fiction. Et c’est magique parce que l’on croit à cette illusion. On croit à ce que vivent les personnages et à l’histoire qu’on nous raconte, alors qu’elle n’est qu’une fiction justement. On y croit si fort même que l’on pleure à la fin de Titanic quand Jack meurt noyé alors même qu’on sait très bien que Léonardo lui ne meurt pas vraiment.Au cinéma, ce n’est pas vrai mais on y croit : et c’est pour ça que le cinéma c’est un formidable outil de divertissement. On quitte la réalité, on s’en détourne. La première magie du cinéma c’est qu’il nous permet de nous évader de notre quotidien et de nous faire rêver : parce qu’au cinéma, comme dans la magie, tout est possible.

Mais le cinéma trompe aussi ses spectateurs ?

Oui c’est ce qui fait que le cinéma tombe aussi sous le reproche d’être le nouvel « opium du peuple », d’endormir les masses avec des effets spéciaux toujours plus sophistiqués ou des histoires d’amour stéréotypées. Dès les débuts du cinéma parlant, dans les années 1930, le philosophe Walter Benjamin par exemple reproche au cinéma de ne fabriquer que de l’illusion et du mensonge et de se servir des technologies de l’enregistrement et de la diffusion à grande échelle pour manipuler un peu trop facilement les émotions du public à grands coups de montage, de gros plans et de musique mélodramatique à souhait.

Mais c'est une magie qui nous touche !

Mais si toutes ces fictions en général et celles du cinéma en particulier jouent avec nos émotions, n’est-ce pas justement le signe qu’elles nous touchent ? N’est-ce pas cela au fond la magie du cinéma : que la fiction qu’elle déploie nous touche et nous amène à voir le monde autrement alors même que nous sommes devant un écran ?

C’est ce que pense le grand philosophe américain du cinéma, Stanley Cavell pour qui l’écran de cinéma permet de projeter, au sens de nous mettre sous les yeux, le monde en train de se faire. Pour Cavell, le cinéma nous divertit en nous faisant voir des gens qui vivent, qui se disputent, qui se réconcilient et qui s’aiment sur de grands écrans. Sauf qu’au lieu d’être une machine à illusion, ce divertissement est au contraire une excellente ressource pour nous transformer. Voir des personnages vivre, s’aimer, se disputer, se réconcilier ou faire converger leurs efforts pour une cause, c’est être témoin de la possibilité d’un changement moral et c’est une invitation à soi-même devenir meilleur.

Voilà la deuxième magie du cinéma : nous faire quitter la réalité le temps d’une séance, mais pour mieux nous apprendre à ne pas passer à côté de la réalité de nos vies. « Voir la réalité en face » finalement comme l’écrivait Bergson à propos de l’objet de l’art.