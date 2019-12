Les Pixies se sont installés au studio Dreamland, près de Woodstock, pour enregistrer leur nouvel album. Focus dans cet épisode sur le rôle de Tom Dalgety, le producteur. Un podcast raconté par Rebecca Manzoni

Nous sommes le 4 décembre. Nous sommes le 4 décembre. C'est le quatrième jour au studio Dreamland...

.… et si le producteur Tom Dalgety et la bassiste Paz Lenchantin pensent à se déguiser en costume bavarois, c'est que les Pixies vont s'attaquer à un nouveau morceau très particulier.

Après avoir enregistré, hier et ce matin, une chanson intitulée pour le moment Whaleback Hill, Tom et Paz discutent de ce nouveau morceau, This is my fate.

This is my fate est un des deux morceaux de l'album Beneath the eyrie qui emprunte une rythmique inhabituelle. A ce titre, c'est une chanson typique des Pixies, puisque c'est un peu leur marque de fabrique. Pour reprendre la référence de Tom au costume bavarois, et celle de Paz à Kurt Weill, on peut imaginer ici une ambiance de taverne allemande, avec des gens qui agitent leur choppe de bière en chantant, sans trop savoir s'il faut se pencher à droite ou à gauche avec les autres…

Aller + loin