Pour ses 21 ans, "Clandestino" de Manu Chao s'offre une réédition (et des titres inédits)

Avec du contenu inédit et exclusif, Pop N' Co se penche sur 'Clandestino', premier album solo de Manu Chao. Quelques années après la fin de la Mano Negra, ce disque devenait la signature sonore d'une génération tentée par l'altermondialisme. 21 ans plus tard, le disque est toujours d'actualité. Une réédition le prouve.