Ce 2 février 2018 paraît 'Blood' le nouvel album d'un artiste qui avance sous le nom de Rhye. Deux mois avant un concert parisien à l'Élysée Montmartre (le 23 mars), voix aérienne, chaise longue et musique soul sont donc au programme de 'Pop & Co' ce jeudi matin.

Et ce disque pourrait être de la musique soul, mais avec deux de tension... Au ralenti donc. Une voix qui se glisse en volutes dans votre champ de vision.

Rhye, au début, était un duo sans visage. Deux artistes qui tenaient à ne pas se montrer. L’anonymat est devenu une stratégie de communication dans l’industrie musicale. Mais le but de ces deux-là était alors surtout que l’on écoute leur morceau sans les assigner à une couleur de peau ou à un sexe. Cet anonymat n’a pas pu durer. Rhye, c’était donc Robin Hannibal, un producteur danois et Mike Milosh, musicien-chanteur canadien, qui avance aujourd’hui en solo.

La voix de Rhye, quoi que l'on puisse en penser, notamment en écoutant le morceau qui s'intitule "The Fall" et qui a paru sur le premier album de Rhye, il y a cinq ans, est ainsi celle d'un homme. Preuve que la pop continue d’envoyer valser les frontières entre le masculin et le féminin, y compris dans une scène de sexe. Dans "The Fall", en effet, un homme supplie une femme de lui faire encore l’amour avant qu’elle ne parte. Contrairement à bien d’autres, chez Rhye, on n’a donc plus à se demander qui va garder les gosses.

Aujourd’hui, Rhye est donc composé du chanteur Mike Milosh en solo. Sur Blood,son deuxième album, qui sort ce vendredi 2 février, il est toujours question d’amour, de rupture, de renouveau, et de ce qui se passe dans une chambre à coucher (ou ailleurs...). C’est un corps nu et de dos qui figure sur la pochette de ce nouveau disque.

Cela fait une dizaine d’années que la pop baisse le son. Avec des groupes comme The XX hier ou Cigarettes After Sex aujourd’hui, il y a une tendance à ce que les voix ne hurlent plus. Celle de Mike Milosh n’excède jamais le niveau sonore d’une conversation. Il y aussi cette tentative de transposer une musique de club dans l’intimité d’un boudoir : Rhye réussit brillamment à jouer sur plusieurs tableaux.

