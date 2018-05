Le jeune compositeur, auteur, multi-instrumentiste et chanteur Cosmo Sheldrake sort 'The Much Much How How and I', un premier album passionnant dans lequel il allie des sons de la nature à un pop savante et entraînante. Avant son concert le 3 mai 2018 au Point Éphémère, à Paris, Cosmo Sheldrake est dans 'Pop & Co'.

À 28 ans, après un EP impeccable, Cosmo Sheldrake publie chez PIAS son premier album, 'The Much Much How How and I'. © Merlin Sheldrake

Dans l'un des refrains de cet album, Cosmo Sheldrake chante :

Nous irons dans un endroit protégé de la peur et de l’ennui. Nous danserons jusqu’au coucher du soleil. Et nous dormirons quand le matin viendra !

Dans le printemps froid, le premier album de Cosmo Sheldrake est une consolation.

Cosmo Sheldrake a 28 ans. C’est donc un garçon qui a assisté au triomphe de ce que d’aucuns appellent « les musiques urbaines ». Mais son inspiration à lui vient des sons de la nature et sa démarche relève du militantisme écologiste. À l’heure où l’on apprend que les oiseaux chantent de moins en moins, stressés qu’ils sont par nos décibels, Cosmo Sheldrake enregistre des pépiements, des battements d’aile, des sons qui existent depuis la nuit des temps et qui n’en ont peut-être plus pour très longtemps. Il les mélange à des bruits du quotidien, comme celui des bulles qui sortent d’une bouteille quand on la plonge dans l’eau.

Tous ces bruits pourraient n'être que des gadgets, ou la bande-son du rayon bien-être de Nature & Découvertes. Sauf que Cosmo Sheldrake est avant tout un savant fou de la pop. Il a l’art de trouver la mélodie que vous fredonnerez, grâce à ses symphonies de poche. Cosmo Sheldrake écrit, compose, chante et il a finalisé son disque avec un producteur anglais, orfèvre de la musique électronique qui s’appelle Matthew Herbert. Même conçus avec un ordinateur, ses collages de bruits, de chœurs et d’instruments semblent bricolés sur le moment.

Dans le morceau "Hocking", Cosmo Sheldrake laisse la place à l’improvisation, en invitant une fanfare de copains, peut-être inspirée par les brass-bands, ces fanfares en marche dans les rues de La Nouvelle-Orléans, qu’il a vues à l’occasion de l’un de ses voyages. Cosmo Sheldrake est autant musicien que voyageur, puisqu’il balade son enregistreur de La Nouvelle-Orléans à la Bulgarie en passant par le Panama. Une bande son mondiale du XXI° siècle, par un garçon de 28 ans.

