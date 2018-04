Une comédie musicale inspirée du 'Livre de la jungle' se joue au Théâtre des Variétés, à Paris, jusqu’au 28 avril avant de reprendre la saison prochaine. Pour 'Pop & Co', c'est l'occasion de revenir sur la bande-originale du film que Walt Disney tira du roman de Kipling.

Kaa le serpent, personnage envoûtant du 'Livre de la jungle', dont la voix originale est interprétée par Sterling Holloway, chante "Aie confiance" pour hypnotiser Mowgli © AFP / WALT DISNEY / COLLECTION CHRISTOPHEL

Aie confiance. Crois-en moi. Fais un somme sans méfiance. Je suis là.

Ce sont les paroles françaises de la chanson de Kaa, le serpent envoûtant du Livre de la jungle, dont la voix originale, interprétée par Sterling Holloway, chante "Aie confiance" pour hypnotiser Mowgli...

Le Livre de la jungle marque le retour de la musique au cœur de l’animation dans l’histoire de Disney. Souvent, une bande-son accompagne les images, mais, dans la fabrication de ce film, c’est l’inverse qui s’est souvent produit : ce n’est pas l’œil qui a guidé le crayon des animateurs, mais l’oreille. La musique et les voix ont façonné l’image. Richard Sherman et son frère Robert, les deux compositeurs attitrés de Walt Disney, se sont en effet vu confier beaucoup de responsabilités dans la fabrication du film.

Richard et Bob choisissent Louis Prima pour la chanson du Roi Louie. Pendant l’enregistrement, Prima et ses musiciens se mettent à danser en file indienne et leurs mouvements à eux vont inspirer toute la séquence du film. Les pulsations rythmiques accélèrent les images et, parfois, c’est une voix qui renforce la fluidité du dessin.

Le tigre Shere Khan est, quant à lui, doublé par George Sanders, immense acteur anglais qui a notamment joué dans Voyage en Italie de Roberto Rossellini. George Sanders met la préciosité de son accent anglais au service de l’arrogance de Shere Khan. George Sanders ne chante pas, mais, quand il parle, c’est tout comme.

Le film de Walt Disney Le Livre de la jungle sort en 1967, juste après le "Summer of Love". Il arrive sur les écrans français en décembre 1968. Le film porte des traces de l’époque. Les quatre personnages des vautours, avec leur coupe au bol et leurs guitare électrique, sont inspirés des Beatles par exemple. Mais le plus beau personnage du film, c’est un ours.

