Le Tubes And Co du jour est entièrement dédié au chanteur noir américain Marvin Gaye. Et le morceau choisi par Rebecca Manzoni s’intitule What’s going on.

Le chanteur de soul et compositeur Marvin Gaye aux Golden West Studios en 1973 à Los Angeles, en Californie. © Getty / Jim Britt / Archives Michael Ochs

Ce titre là, What’s going on à presque 7h et demie sur France Inter, parce qu’il est des matins où on a envie d’y croire. Envie de croire qu’une chanson peut changer le monde. Ou alors votre vie. Ou au moins votre journée.

Ce morceau est enregistré en Juin 1970 et en Amérique tout fout le camp : le pays est en guerre au Vietnam, les ghettos flambent et Marvin Gaye est au bout du rouleau.

Il le dit, dès le début de sa chanson : « mother mother, les mères sont trop nombreuses à pleurer. Brother, brother les frères sont trop nombreux à mourir. On doit trouver une solution pour ramener de l'amour là - dedans. »

What’s going on est donc une chanson protestataire par le chanteur le plus cool que la terre ait jamais porté. Et c’est un saxo qui donne le ton.

De la mélancolie et de la langueur enregistrée totalement par hasard : le saxophoniste s'échauffait et les bandes ne devaient pas tourner.

What's going on ou la preuve que les chefs d'œuvre peuvent naître de l'erreur d'une prise de son.