À l'occasion de la parution d'un disque hommage qui rassemble les collaborations musicales de Jeanne Moreau et Serge Rezvani, 'Pop & Co' se penche sur ce répertoire. 'Le Tourbillon de ma vie' : des chansons qui racontent une époque autant qu'une amitié et parmi lesquelles figurent quelques standards incontournables.

Avec cet album hommage, il y a le plaisir de la redécouverte de morceaux que l’on croyait connaître et que l’on écoute mieux. "J’ai la mémoire qui flanche", par exemple, pourrait être une chanson légère, l’histoire d’une femme qui ne se souvient plus très bien d’un amant, sans doute parce qu’elle en a eu plein... Mais, dans ce titre, caché à la fin, il y a quand même un souvenir précieux. Et la légèreté s’efface le temps d’un couplet.

En 2002, Antoine de Baecque et Ludovic Perrin, deux journalistes de Libération, rencontrent Jeanne Moreau pour évoquer son répertoire. Ils commencent une question par : « Votre carrière de chanteuse… » Mais elle les coupe net, en disant :

Pas de carrière de chanteuse, n’employez pas cette expression, ça m’agace.

Le terme « carrière » évoquerait les "professionnels de la profession". Or, Jeanne moreau s’est mise à la chanson par hasard. Au micro, c’est une interprète qui fredonnerait sans y penser, comme quand on chante en portant un toast à la fin d’un repas.

Tous les titres rassemblés sur l’album Le Tourbillon de ma vie sont signés Cyrus Bassiak, le pseudonyme de l’artiste Serge Rezvani. Ce répertoire est la bande-originale de leur amitié. Mais c’est aussi la bande-son des jeunes gens des années 1950 et 1960. Dans les restrictions d’après-guerre, les chansons de Rezvani sonnent comme des revendications d’insouciance, de refus des plannings, de l’amour sans penser aux lendemains. L’amour que l’on vit le temps d’une nuit en wagon-lit...

Dans ces chansons, il y a des mots qui renvoient à une certaine époque. On entend « Cinérama », ou le nom de ces tapis que l’on trouvait dans les chambres à coucher : « descentes de lit ». Rezvani raconte l’amour avec des mots toujours simples.

Le disque Le Tourbillon de ma vie a paru aux éditions Jacques Canetti.