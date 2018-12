La Canadienne Élisapie Isaac, qui avance désormais sous son seul prénom, vient de publier son quatrième album en solo. Chanté en français, en anglais et en inuktitut, sa langue maternelle, il s'intitule "The Ballad of the Runaway Girl" et raconte autant l’histoire que la fierté du peuple Inuit.

Élisapie est canadienne. Ce qui permet au journal Libération de titrer : « La relève de Céline Dion est assurée. » Et comment ! Cela dit, en dehors de leur nationalité, Élisapie Isaac et Céline Dion ont très peu de points communs. La première fait du blues, avec guitares et tambour ; pas de puissance vocale au programme, c’est son murmure, son chant dans un souffle, qui fait le spectacle.

Finalement, quand on dit Canada, on n'a rien dit ou presque. Élisapie Isaac vient d’un endroit très peu représenté sur la carte de la musique mondiale : le Grand Nord. Elle précise :

Le Grand Nord n’est pas au bout du monde, il est au centre du mien.

Mais elle l’a d’abord quitté. The Ballad of the Runaway Girl, « la ballade de la fille en fuite », c’est le titre de son album. Il décrit le parcours d’une femme de plus de 40 ans qui rentre au bercail. Le bercail s’appelle Salluit, à 2 000 kilomètres au nord de Montréal.

Ses chansons sont des chevauchées qui racontent les grands espaces autant qu’une histoire intime. Une histoire qui dirait : « si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d’où tu viens. » Le disque est fait de chansons inédites et de quelques reprises puisées dans le patrimoine musical inuit des années 1970. C'est le cas de "Wolves Don’t Live by the Rules".

Élisapie chante en trois langues : l’anglais, l’inuktitut, sa langue maternelle et le français. Dans la chanson "Ton vieux nom", elle dit l’histoire et la fierté de son peuple avec ces mots :

Je veux t’écrire une chanson pour te rappeler ton vieux nom.

C’est un disque de colère, mais sans un cri. Élisapie explique :

J’ai voulu que ce ne soient pas des chansons agressives. Qu’on ne tombe pas dans la caricature de la chanteuse autochtone engagée.

la suite à écouter...

