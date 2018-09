Quelques jours avant sa sortie, le 7 septembre, Rebecca Manzoni propose en exclusivité pour France Inter un nouvel extrait du premier album du duo français de musique électronique The Blaze et, par la même occasion, raconte la genèse et l'histoire de ce groupe qui a su imposer en deux ans sa voix soul et robotique.

En février 2017, The Blaze met en ligne le clip du morceau "Territory" : une vidéo qui va tellement marquer les esprits qu’elle fixe l’intention de ce duo électro encore aujourd’hui.

Dans le clip on voit un garçon aux cheveux ras qui se tient dans la pénombre. Il est taillé comme une armoire et pleure à chaudes larmes, avant que sa famille ne lui saute dans les bras. Il est de retour à Alger, la ville de ses origines. Le texte dit :

Il n’y a personne comme ma mère. Ces gens sont mes héros.

Toute la vidéo se déroule à Alger et le cliché voudrait qu’on y entende des sons d’Orient. Mais ce n'est pas le cas, bien que The Blaze parvienne à signer l’adéquation parfaite entre l’image et le son. C’est en effet le clip qui a guidé la musique : le morceau a trouvé sa forme définitive après avoir été coupé et rythmé pour être totalement raccord avec le mouvement des personnages de la vidéo.

The Blaze est l’écho d’une époque où la musique s’écoute autant qu’elle se regarde : aujourd’hui, YouTube est le premier mode de consommation des chansons.

Mais si image et musique sont à égalité dans les créations de The Blaze, c’est lié à la singularité du duo : deux cousins, Jonathan et Guillaume Alric, qui se sont trouvés parce que l’un avait besoin d’une bande-originale pour un film d’école.

Depuis deux ans, ils ont imposé une voix soul et robotique. Soul, house des années 1990, intonation d’un MC reggae, parfois : l’objectif premier de The Blaze c’est de mener sur la piste. Et ce, dans un état d’esprit un peu hippie. Dans leurs clips comme dans leurs textes, ces deux gars de 35 et 29 ans résument leur philosophie en quatre mots :

Amour, jeunesse, nature et chichon.

L’itinéraire de The Blaze, c’est l’exemple d’une ascension accélérée, qui raconte aussi les années 2010.

la suite à écouter avec, en exclusivité, "Runaway", un titre inédit extrait de 'Dancehall', premier album de The Blaze, à paraître le 7 septembre