Dominique A sort un nouvel album, 'Toute latitude', ce vendredi 5 mars. Le chanteur est à l'affiche de 'Pop & Co' ce mardi, à la veille d'une journée spéciale que lui réserve la programmation musicale de France Inter.

Aujourd’hui, que l’on ouvre les journaux ou que l’on parcoure les réseaux sociaux, tout doit être révélé : les vies privées éclairées d’une lumière crue. Avec "Les deux côtés de l'ombre", Dominique A écrit une chanson qui fait l’éloge de l’ombre, du secret, du soulagement et du plaisir que l’on peut avoir à s’y réfugier. Plus que son habituel vibrato, historiquement assumé, c'est, sur ce morceau, un murmure vénéneux qui est au service de ce conte fantastique.

Avec ce nouveau disque, Toute latitude,on ne peut que saluer la constance de Dominique A : un artiste qui refuse fermement l’auto-complaisance. Dominique A réagissait à l’émotion nationale provoqué par le décès de Johnny Hallyday en écrivant dans Les Inrockuptibles :

On se dit de gauche, et on est là, avec nos trucs "branchouilles", si loin du cœur de la majorité des gens. Et si on avait rien compris ?

Toucher le cœur des gens, c'est d’abord écrire des fulgurances dans lesquelles chacun peut se reconnaître, comme dans le morceau "Toute latitude". La fougue de la jeunesse que l’on a vécue et que l’on n’a plus, Dominique A la ramasse dans des points de suspension. Il chante :

Nous avions pour devise « peu importe ». Mais depuis…

L’album précédent de Dominique A s’intitulait Éléor. La lumière et la douceur, avec un orchestre de cordes étaient les enjeux du disque. C’était il y a trois ans, en 2015. Depuis, le monde n’est plus le même : la planète étouffe, des femmes, des hommes et des enfants sont en fuite. Alors la douceur, il n’est plus question de ça ici. La force de propulsion de ce nouvel album est le rythme métronomique d’une machine, enveloppée parfois par la frappe de deux batteurs et des sons électroniques. Dominique A va publier deux disques cette année : Toute Latitude, qui paraît ce 9 mars, et La Fragilité, dont la sortie est prévue à l’automne.

Alors que sur Toute Latitude, Dominique A est accompagné par un groupe et des orchestrations denses. Il sera seul pour l’album La Fragilité. Le trait d’union entre ces deux disques est la guitare acoustique du titre "Le reflet". En groupe ou en solo, l’art des chansons de Dominique A, c’est une sophistication discrète.

