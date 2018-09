Rebecca Manzoni consacre son numéro de 'Tubes & Co' à "Siffler sur la colline", une chanson de Joe Dassin à propos de laquelle deux choses sont importantes et pourtant méconnues : premièrement, c'est la reprise d'une chanson italienne et, deuxièmement, son succès doit beaucoup aux événements de mai 1968.

Cette chronique est la rediffusion de la chronique du vendredi 15 septembre 2017.