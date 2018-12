Pour le premier épisode d'une série de Pop & Co dédiée à la carrière de Bruce Springsteen, Rebecca Manzoni se penche sur l'album "The River", paru en 1980 et considéré par beaucoup comme le disque de la maturité. Avec "The River", Springsteen confirme quoi qu'il en soit qu'il est devenu une rockstar.

Bruce Springsteen au cours d'un concert à Winterland en 1980, année de parution de l'album "The River" © Getty / Philip Gould/Corbis

Dans ses mémoires, pour décrire l'enregistrement du double album The River, Bruce Springsteen écrit :

On n’était pas en train de faire un disque. On était partis pour une odyssée.

Initialement, cinq semaines d’enregistrement sont prévues. Springsteen et ses musiciens passeront finalement un an et demi en studio. La chanson "Hungry Heart" va le hisser dans le Top 5 américain pour la première fois et va faire lever des stades. Ce tube, Springsteen a failli y renoncer, il le trouvait trop léger.

Un an et demi passés en studio, donc, parce qu’avec son groupe, le E Street Band, ils cherchaient quelque chose de bien précis :

On voulait des batteries fracassantes, des cymbales qui explosent et une voix de bagarre en pleine bringue.

The River, l’album, est le fruit d'une double obsession : raconter des histoires, chanter des images précises, tout en donnant l’impression que là, sur disque, vous êtes en train d’assister au bœuf d’un groupe qui joue dans un bar.

L'album paraît en 1980. The River est le disque d’un homme de 30 ans et les personnages de la saga américaine qu’il raconte en musique vieillissent avec lui. C’est la chronique d’une jeunesse flouée, avec ce vers qui dit :

Est-ce qu’un rêve qui ne se réalise pas est un mensonge ? Ou est-ce que c’est pire encore ?

C’est la question qui clôt la chanson-titre de l’album. Elle fait le récit d’une vie que l’on n’a pas choisie : un boulot perdu à cause de la crise, une histoire d’amour précipitée dans un mariage à cause d’une grossesse. Lui, qui conduit comme s’il ne se souvenait de rien. Et elle, qui fait comme si elle s’en foutait.

Dans un documentaire dédié à la genèse du disque, Springsteen déclare que cette chanson, "The River", donne les clefs de son écriture : plonger dans la country pour questionner le rêve américain. La grande Histoire, mêlée à la plus intime, puisque "The River" est celle de Virginia, sa sœur. Spingsteen raconte :

Quand ma sœur a entendu "The River" pour la première fois, elle est venue en coulisse, m’a serré dans ses bras et m’a dit : « C’est ma vie ». Cela reste la plus belle critique qu’on en ait faite.

