Le chanteur et musicien multi-instrumentiste Gérald Toto publie "Sway", un nouvel album solo, sur le label No Format. Quelques mois après sa participation au projet collectif "Toto Bona Lokua", ce nouveau disque prouve une fois encore le potentiel réconfortant des mélodies et de la voix (des voix ?) du chanteur.

L'une des plus belles chansons de ce disque, "My Girlfriend" semble capter un moment que l’on vit tou·te·s dans une journée : celui on l'on se met à chanter presque malgré soi, sans y penser. Gérald Toto fredonne une mélodie nez au vent et répète ces deux mots seulement : « My Girlfriend », ma fiancée. Pas besoin de plus pour raconter beaucoup : l’amour, le bonheur, l’insouciance.

Avec Sway, Gérald Toto réussit une forme rare dans la musique française : il écrit et compose des "chansons-haïkus". Haïku, pour les textes, qui comptent peu de mots. Mais haïku, aussi, pour la musique, puisque la base de chaque morceau est un motif simple : le motif mélodique se répète et la voix de Gérald Toto décrit des volutes autour.

Gérald Glombard, dit Gérald Toto, est né à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), de parents antillais. Un épisode de Pop & Co avait été consacré en décembre 2017 à un beau disque qu’il avait publié avec deux de ses amis et collègues. L’album s’intitulait Toto Bona Lokua. Ils l’avaient enregistré tous les trois, en cinq jours, avec l’improvisation pour seule règle.

Pour Sway, ce nouvel album solo, Gérald Toto en a gardé l’épure et l’importance des voix, du souffle, jusqu’à faire disparaître tout le reste. Gérald Toto assure toutes les voix sur ce disque-là.

Les texte de plusieurs de ses chansons n’ont pas un sens figé : Toto invente des mots, une langue et se laisse porter. Reste une sensation d’intimité et, en même temps, tous les morceaux racontent des grands espaces, sans que l’on sache très bien comment cela opère.

Gérald Toto est multi-instrumentiste. Pour Sway, il est seul et joue de tout : guitares, basses, percussions. Il puise dans le jazz, le blues, le flamenco ou la bossa nova.

