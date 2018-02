Eurythmics au petit matin? Parce qu'il est en définitive presque étonnant que ce morceau ne soit pas encore passé à la moulinette de 'Tubes & Co', Rebecca Manzoni se penche ce vendredi sur le cas "Sweet Dreams (Are Made Of This)", tube mondial signé Annie Lennox et Dave Stewart, autrement connus sous le nom Eurythmics.

Pour Eurythmics, "Sweet Dreams (Are Made Of This)" était véritablement le morceau de la dernière chance. En 1983, Annie Lennox et Dave Stewart voient la trentaine approcher. Ils ont commis trois albums qui furent autant d'échecs. Leur recours ultime ? Commettre un tube, comme on tape du poing sur la table.

35 ans plus tard, Annie Lennox reste une voix inédite dans l’histoire de la pop. Une voix soul qui refuse les codes de séduction habituels. Le contraire de l’aguicheuse. Annie Lennox, chanteuse, c’est quelqu’un qui vous dit qu’elle n’est pas votre bonne copine ; une autorité naturelle dans la voix et personne ne moufte.

De plus, dans l’histoire de la pop, Annie Lennox a su inventer une image qui correspond à sa voix. Tandis que Dave Stewart, son acolyte masculin, arbore la touffe de cheveux d’un berger des Pyrénées, Annie a le poil ras et orange. Avec le clip de "Sweet Dreams (Are Made Of This)" qui passe en boucle sur MTV, le visage d’Annie Lennox s’imprime sur la rétine de toute une génération de téléspectateurs. Et pour Eurythmics, la question capillaire n’a rien d’anecdotique. Parce qu’avec Annie Lennox, le style est une question politique. En sus de ses cheveux oranges et ras, c’est une femme qui s’habille en costume-cravate. Dans une interview accordée au quotidien anglais The Guardian en décembre 2017, elle déclare :

J’essayais d’être à l’opposé du cliché de la chanteuse pop. Je voulais être aussi forte qu’un homme et être perçue comme telle.

Et pourtant, en 2003, le magazine Paris Match lui demandait encore :

Annie Lennox, n’est-il pas temps de devenir féminine et désirable ?

"Sweet Dreams (Are Made Of This)" est une chanson de survie. Dans le texte, Eurythmics nous interpelle sur l’état du monde en disant que ça ne peut pas être pire. Mais il s'agit aussi d'une chanson de résistance, avec un passage qui dit :

Gardez la tête haute ! Bougez vous !

Sur cette partie du morceau, Dave Stewart eut l’idée de glisser des cliquetis, qu’il obtint en frappant une cuillère sur des bouteilles en verre. Ce titre est la preuve que la débrouille peut se marier avec la technologie des synthétiseurs estampillés années 1980.

"Sweet Dreams (Are Made Of This)" fit l’objet d’une reprise excellente et méphistophélique, signée Marilyn Manson.

Mais comme la devise de Tubes & Co pourrait être de chérir les plaisirs coupables, nous offrons ici également une reprise proposée par Sylvie Vartan.

