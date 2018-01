Ce vendredi 19 janvier sort l'album 'I can feel you creep into my private life' du groupe américain tUnE-yArDs. Le duo, porté par sa chanteuse Merrill Garbus, sera en concert à la Maroquinerie de Paris le 23 mars 2018. Il est dans le 'Pop & Co' de ce mardi.

Tune Yards, c’est une femme et un homme : Merrill Garbus, autrice, compositrice et interprète, et Nate Brenner, bassiste et producteur. Merrill Garbus publie des albums depuis presque 10 ans. Chaque disque est, pour elle, l’occasion d’un saut dans l’inconnu. Après avoir exploré des sonorités caribéennes, Merrill Garbus se retrouve DJ dans un bar. L’expérience lui ouvre les portes de la dance music.

On associe rarement la musique que l'on peut entendre dans le titre "Heart attack",plutôt jouée dans des clubs, à un discours ou à du texte. Mais c’est mal connaître Merrill. À la question : "Qui êtes-vous Merrill Garbus ?", elle répond :

Disons que je suis une femme bruyante, qui a quelque chose à dire.

Sur fond sonore épileptique, Merrill Garbus parle de crise cardiaque pour évoquer son pays. Elle chante :

On est monté tellement haut ! On a atteint de tels sommets. La chute n’en est que plus dure aujourd’hui.

On ne peut rien anticiper dans les compositions de tUnE-yArDs. Vous étiez dans les clignotements d’un club et, après le prochain virage, vous vous retrouvez dans la lumière d’une pop symphonique. Merrill Garbus utilise sa voix comme une plasticienne. Elle la découpe en tranches sur des rythmes, la déploie comme une diva ou la démultiplie en loopings.

la suite à écouter...