Raoul Vignal, c'est ce jeune chanteur, auteur et guitariste de 29 ans, qui a longtemps pratiqué le punk-rock avant de trouver son esthétique folk en écoutant les disques d'un anglais qui s'appelait Nick Drake. “Oak Leaf”, c'est le titre de son nouvel album et qui répond, en français, au doux nom de feuille de chêne.

"Oak Leaf", nouvel album de Raoul Vignal, a paru sur le label Talitres © Anne-Laure Étienne

Les disques de Raoul Vignal paraissent chez un label indépendant qui s’appelle Talitres. Lorsque ce label, installé au 12, place de la Victoire 33 000 Bordeaux, a fêté ses 15 ans, il a résumé son histoire avec la citation suivante :

Vous et moi, on va se régaler de crème glacée aux noix du Brésil et aux copeaux de caroube. Mais on va aussi bouffer de la merde. Le tout, c’est de ne pas se tromper de cuillère.

Et Talitres se plante rarement sur le contenu de la cuillère. Cette maison a publié le premier disque de Raoul Vignal en 2017.

Pour ce deuxième album, Raoul Vignal mêle sa guitare acoustique à une orchestration de plus en plus ample. Et ça ne déchire jamais l’intimité qui s’installe. Parce qu’aucun des musiciens ne tire la couverture à lui. Parce que la voix se fond dans l’ensemble. Au milieu des albums qu’on consomme en une seule écoute, on s’arrête et on revient sans cesse à celui-ci.

Raoul Vignal, c’est un lyonnais, avec une voix de chanteur de bossa nova.

Il sera en concert :

au Centre Culturel de Lesquin, le 26 avril,

à la Salle Apollo de Boucau, le 24 mai, à l’occasion d’une soirée dédiée au label Talitres

et au Petit Bain, à Paris, le 29 mai !

