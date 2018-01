Quelques heures avant le concert "Double Affiche" au cours duquel ils partageront la scène du studio 105 de la Maison de la Radio avec Arthur H, pour le public et les auditeurs de France Inter, The Limiñanas sont à l'affiche de 'Pop & Co' avec leur nouvel album, 'Shadow People', qui paraît ce vendredi 19 janvier 2017.

The Limiñanas, c’est Marie et Lionel Limiñana, un couple de musiciens installé au sud de Perpignan. Avec eux, il semblerait bien que les Pyrénées puissent être nos Appalaches... Il y aurait du vent dans les plaines et l’on irait au galop, droit devant.

Si ce duo, The Limiñanas, s’abreuve à la source du rock mal fagoté des années 1960, que l’on appelle parfois en raccourci le « rock garage », il n’est pas pour autant question de nostalgie ou d’imitation. The Limiñanas plantent leurs talons dans l’année 2018 en vivifiant la musique qui les a forgés, avec un mélange de bouzouki, de tambourins, de cri de Sioux et de guitares électriques.

Leurs morceaux sont comme des films. La chanson "Le Premier Jour" est le récit d’une rentrée scolaire. Ça défile comme un panorama, accompagné d’une voix off. Celle de Lionel Limiñana qui passe en revue celles et ceux qui sont dans la cour.

The Limiñanas publient des albums depuis 2010. À la question : « Quel est votre plan de carrière ? », ils répondront toujours :

Le meilleur de tous les plans : celui qui consiste à ne pas en avoir.

Ils ont commencé en mettant un morceau sur Internet comme on jette une bouteille à la mer. Et ils sont repérés tout de suite par deux labels américains.

Les morceaux des Limiñanas rassemblent : droiture pour les rythmes, spirales pour les guitares et jamais de lyrisme pour les voix.

la suite à écouter...