'Radiate', le nouvel album de Jeanne Added est à l'affiche de 'Pop & Co' ce mardi matin. Plus de trois ans après 'Be Sensational', son premier disque remarquable et remarqué, ce nouvel épisode vient confirmer tout le talent de l'autrice-compositrice-interprète et son bonheur de chanter.

Laisse couler. Garde espoir. Et viens danser.

Radiate commence par ces mots-là et Jeanne Added les rythme avec l’énergie d’une comptine. En juin 2015, Jeanne Added publiait Be Sensational,son premier album. C’était un disque de combattante, voire de guerrière. Il n’en est plus question ici. Se réinventer sans cesse, s’offrir la liberté d’être qui on veut, quand on veut, c’est l’un des thèmes de ce disque.

Le parcours de musicienne de Jeanne Added est déjà celui d’une mutante. Elle a 37 ans, a suivi une formation classique, est passée par le jazz et publie aujourd’hui un album aux textures électroniques. Elle l’a conçu avec un duo qui réunit Frédéric Soulard et Mark Kerr. La personnalité de cette femme et l’univers de ces deux hommes donnent un disque qui fait danser. Mais en 2018, l’inquiétude et la mélancolie au creux de reins ne sont jamais bien loin.

Quand on parcourt les livrets des disques d’électro aujourd’hui, on a parfois l’impression de lire le Who’s Who, parce que la tendance consiste à inviter le gratin vocal et à distribuer les chansons selon l’organe de chacun·e. Jeanne Added, elle, endosse tous les registres : le murmure, le sexe, la légèreté, l’autorité sans hargne.

Jeanne Added joue de la tension entre son chant et les rythmes métronomiques de l’électro. Elle plane au-dessus, slalome dedans. Elle dit simplement :

J’aime chanter.

