La nouveauté musicale de 'Pop & Co' ce jeudi matin s'intitule 'For Ever'. C'est le nouvel album d'un duo anglais qui se fait appeler Jungle et qui navigue entre disco, soul, musique électronique et pop-rock acidulée.

Le groupe Jungle © Getty / Josh Brasted

L’histoire de Jungle, c'est celle de deux garçons qui ont fantasmé le pays des Beach Boys. Jungle, c’est Josh et Tom, deux Anglais qui ont grandi à Londres et qui ont rêvé la Californie depuis leur chambre.

Au début, dans leur morceau "Heavy California",tous les ingrédients sont réunis : ils ont d’abord imaginé les palmiers en contre plongée, le ciel trop bleu, les filles qui font des ronds à rollers sur le bitume. Et leur refrain insiste gaiement :

Ils disaient : "le paradis t’attend là-bas !" Alors j’ai mis le cap sur la Californie.

Pourtant, il convient de le rappeler, la Californie, c’est autant le soleil que les serpents à sonnettes planqués dans les rochers. Alors le bonheur promis se transforme en récit d’amours ratés. Jungle raconte les désillusions, mais sans mélo ni amertume.

Ce qui l’emporte, dans la musique comme dans la vie, au fond, c’est la ferveur. L’important, c’est toujours d’y avoir cru. Le nouvel album de Jungle s'intitule d'ailleurs For Ever, comme les serments d’adolescent·e·s en quête d’absolu.

Les deux jeunes hommes qui constituent Jungle sont ainsi deux grands romantiques, au premier degré.

Leur morceau "Beat 54" joue avec une autre mythologie américaine : le Studio 54, club mythique de New York au temps du disco. C’est dans ce décor que l’on se met à danser, tandis que la chanson fait le récit d’un garçon qui se fait quitter.

·À leurs débuts, le père de l’un des deux garçons de Jungle a résumé la situation en disant :

En fait, ça sonne comme les Bee Gees votre truc.

C’est vrai que les harmonies vocales jouent le premier rôle dans la signature de Jungle. Mais ils seraient les Bee Gees dans une version mal peignée : le disco s'y mélange à l’électro, au hip-hop, à la soul, aux mélopées.

