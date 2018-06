Leon Bridges est américain. Dans les États-Unis de Donald Trump, ce jeune homme considère qu'écrire des chansons qui disent tout le mal qu'il pense de son Président n'aura pas une incidence mémorable sur le cours des choses. Au lieu de cela, il publie des chansons d'amour. 'Good Thing' est son deuxième album.

L'album de Leon Bridges s'intitule donc Good Thing. Ce qui signifie « Bonne chose ». Et c'est une bonne chose. Pourtant, Good Thing a commencé par une mauvaise nouvelle : car l'un des morceaux, autobiographiques, de ce disque s'intitule "Bad Bad News". Ce titre raconte l’histoire d’un Afro-américain du Texas à qui on a prédit l’échec, parce que son pedigree indique, « qu’il est né pour perdre ». La chanson commence avec un texte qui semble inspiré d’un titre de Nina Simone : Leon Bridges y répète « Ain’t Got No », « je n’ai rien ». Il se présente :

Je n’ai pas d’argent, pas de nom, pas de bonne éducation.

À 28 ans, Leon Bridges transforme l’échec programmé en un deuxième album excellent. En 10 morceaux, il se balade dans l’histoire de la musique noire américaine : du free jazz au disco en passant par le funk. En cette fin de printemps 2018, il publie "Liberated", un duo avec DeJ Loaf, une rappeuse de Detroit. Leur refrain clame :

People Gettin’ Liberated!

« Les gens sont en train de se libérer. » Cet hymne militant a été mis en ligne pendant le mois des Fiertés LGBT. Relever la tête, dit la chanson.

Au moment de la sortie de son premier album en 2015, il fut reproché à Leon Bridges de chanter des morceaux apolitiques, en plein mouvement protestataire contre les violences policières. En mai 2018, il répondait dans le magazine Esquire :

Qu’est-ce que les gens attendent ? Que je fasse une « Fuck Trump Song ». Une chanson anti-Trump ? Mais ça ne sert à rien !

Les chansons d’amour tiennent donc une bonne place dans l’album Good Thing. Des histoires de couples entre engueulades sévères et retrouvailles torrides. Leon Bridges sait y faire pour installer une tension en variant le tempo de son débit. Il joue avec les silences comme avec nos nerfs.

