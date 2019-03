Après "Un", un premier album remarqué, le Français Malik Djoudi, nouveau protégé d'Étienne Daho, revient avec "Tempéraments". Ce nouvel album, qui paraît ce vendredi 22 mars, est, en avant-première, à l'affiche de Pop & Co ce jeudi matin.

Malik Djoudi compose sans doute la nuit, quand on se parle bas, qu’on se frôle et qu’on fait monter le mercure. Il installe la tension de ses chansons dans une lumière de néons, de plus en plus vive. Et quand on les croit au bord de l’explosion, il tient les rênes, avec son murmure net.

En concert sur la scène de la Gaîté Lyrique en novembre 2018, Malik Djoudi était heureux et incrédule. Il disait sur scène, comme s’il se parlait à lui-même :

Et dire qu’il y a deux ans j’étais dans ma chambre.

Il s’adressait au public, comme on ne le fait plus, d’un timide « merci mesdames, messieurs ». L’humilité de Malik Djoudi s’entend sur disque. Pas question de bomber le torse et d’en mettre plein la vue d’entrée de jeu. Il vous choppe avec des chansons labyrinthes dans lesquelles on bascule par paliers : mélange de sons synthétiques acérés et de guitares en échos qui en estompent le tranchant. Entre pudeur et confidence, Malik Djoudi égraine ses fantasmes en découpant ses mots.

Malik Djoudi a la quarantaine et, derrière lui, un parcours de musicien qui l’a notamment conduit à écrire des génériques d’émissions de télévision qu’il doit maintenir secrètes. Cela lui a permis de se construire un studio maison et de prendre le temps de trouver un ton et des textures sonores qui l’identifient tout de suite. Il fabrique de la sensualité avec des machines et, en une phrase, il suggère l’érotisme.

Tempéraments, le nouvel album de Malik Djoudi, c'est douze chansons murmurées comme des contes fantastiques, avec la douceur du danger. Malik Djoudi a eu l’occasion de jouer en première partie de concerts d’Étienne Daho. La voix de l’un finit les phrases de l’autre dans l’un des morceaux du disque.