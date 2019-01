Ce vendredi 25 janvier sort "Fever", le nouvel album des Flamands de Balthazar. En exclusivité pour France Inter, Rebecca Manzoni dévoile quelques titres du nouvel opus du groupe mené par Maarten Devoldere et Jinte Deprez, un disque qui donne chaud au milieu de la nuit...

'Fever' est le quatrième album du groupe Balthazar, mené par Maarten Devoldere et Jinte Deprez © Athos Burez

Leur histoire a commencé dans les rues de la ville de Courtrai, en Flandre. D’un côté du trottoir, il y avait Maarten Devoldere avec sa guitare. En face, il y avait Jinte Deprez avec la sienne. Les deux musiciens se tiraient la bourre : c’était à celui qui récolterait le plus grand nombre de pièces. Et puis une fille les a rassemblés. Elle est violoniste. Elle s’appelle Patricia Vanneste. Elle ne fait plus partie du groupe aujourd’hui. Maarten et Jinte avaient étudié arrangements et harmonies au conservatoire mais ils déclaraient :

Nous n’étions pas assez bons pour jouer du jazz et de la musique classique.

Le résultat, c’est Balthazar, l’un des groupes belges de rock indépendant les plus excitants des années 2010.

Le nouvel album s’intitule Fever, la fièvre. Onze chansons d’amour, où il est plus question de cruauté et de défis lancés entre amant·e·s que de bonheur rangé dans une armoire. Cela tient, beaucoup, à la voix de Maarten Devoldere, caressante pour une phrase, agressive dans la suivante. Un « Je t’aime moi non plus » à lui tout seul. Dans le bureau de Pop & Co, garçon et filles sont convenu·e·s que ce disque est celui de l’hyperventilation et des bouffées de chaleur.

Fever est le quatrième album de Balthazar, spécialiste de chansons nocturnes et d'histoires d’amour contées comme des thrillers. Pour ce nouveau disque, ils font entrer plus de lumière, de percussions venues d’ailleurs... Et des "wouhou", comme un clin d’œil au morceau "Sympathy For The Devil" des Rolling Stones, dans le refrain du morceau "Entertainment". Un enjouement qui leur amènera sans doute un public plus large, prêt à danser sur la piste.

