Arthur H publie ce vendredi 26 janvier un nouveau disque qui s'intitule 'Amour Chien Fou'. Il l'a présenté en avant-première au cours d'un concert "Double Affiche" à la Maison de la Radio le 18 janvier dernier. Une semaine plus tard et entre ces deux événements, ce double album est à l'affiche de 'Pop & Co'.

Tomber ce n’est rien. Puisqu’elle se relève, un sourire sur les lèvres.

Ces paroles sont extraites d'une chanson qu’Arthur H dédie à sa mère et qui s’intitule "La Boxeuse amoureuse".

Arthur H a 52 ans. Il a donc forcément connu quelques désillusions. D’ailleurs, beaucoup de disques, mais aussi beaucoup de films ou de livres, parlent de tous nos espoirs ébréchés et de la mélancolie qui va avec. Mais pas Arthur H et c’est pour cela qu’il détonne. Comme il le dit sur cet album : se complaire dans la tristesse, c’est faire du surplace. Dans une interview parue dans Les Inrockuptibles il y a quelques années, il exposait cette théorie.

D’un côté, tu as les mous, qui te font croire que l’existence est un truc gluant. De l’autre, tu as les compliqués, qui jouissent de leur propre chaos.

La troisième voie, c’est celle d’Arthur H : pas de fausse gaieté ni d’optimisme béat, juste un artiste en mission pour vous insuffler de l’énergie en chansons.

Il n’y a pas de héros, mais beaucoup d’héroïnes, sur ce nouvel album d’Arthur H. Un album de femmes vaillantes et libres qui sont boxeuse, reine ou amoureuse en fuite. Arthur H en fait des personnages de contes. On l’écoute lui et on les voit, elles. Il les dessine à l’aise, autant avec sa voix grave, celle qu’on lui connaît, que dans les aigus, comme en apesanteur. Dans la chanson française d’aujourd’hui, Arthur H possède l’une des voix les plus érotiques. On l'entend notamment dans un morceau intitulé "Lily Dale Symphonie".

C’est un double album qu’Arthur H publie ce vendredi 26 janvier : 18 chansons écrites au fil de voyages à Mexico, Bali ou Tokyo. Le disque est comme le journal de bord d’un aventurier, sans armure, ni calcul. Une chanson peut durer neuf minutes, une autre à peine trois. Pas de format.

