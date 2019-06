Pour la dernière nouveauté musicale de sa saison de Pop and Co, Rebecca Manzoni a choisi "Help Us Strangers", le nouvel album du groupe américain The Raconteurs, supergroupe réunissant des musiciens de la scène de Detroit, aux États-Unis : Jack White, Brendan Benson, Jack Lawrence et Patrick Keeler.

Les Raconteurs sont : Jack White, Brendan Benson, Jack Lawrence et Patrick Keeler. Quatre garçons qui font entendre les tables de la loi du rock’n’roll. Leur musique et leur nouvel album apporte, par l'exemple, quelques belles réponses à cette question entendue parfois : « C’est quoi un riff, en fait ? »... Sur "Sunday Driver", on peut en entendre. Un riff, donc. À fond, au volant d’une décapotable, modèle Cadillac de préférence, du côté de Nashville, Tennessee.

À la fin des années 1990, avec les White Stripes, Jack White et sa femme, Meg, ont remis les pendules à l’heure du rock américain en ravivant ses origines country et blues. Depuis, Jack poursuit sa mission en solo, ou en groupe, ici avec Brendan Benson comme co-auteur. L’enjeu des morceaux des Raconteurs, ce n’est pas la nouveauté, c’est la responsabilité, vis-à-vis de l’Histoire avec un grand H. L’histoire du rock’n’roll.

Au cours d’une interview parue dans le dernier numéro du magazine Rock & Folk, Brendan Benson déclare :

Cette idée que le rock est mort, ça a l’air d’un truc de propagande. Je crois que les gens viennent à ces concerts et aiment ça. Alors, certes, le rock n’est plus aussi populaire qu’à la grande période, mais…

Benson ne finit pas sa phrase. Les morceaux de Help Us Strangers suffisent à combler les points de suspension.

En 2006, au moment de la sortie de leur premier album, Broken Boy Soldiers, The Raconteurs se présentaient en disant : « On est un groupe de vieux potes. » Après 11 ans de silence, ces vieux potes ne sont pas devenus croulants. Au contraire, le disque sonne comme celui d’une bande de gamins, avec l’enthousiasme et l’urgence des premières fois. Le rock comme une épopée, que les Raconteurs continuent d’écrire, c’est un mélange de blues, de psychédélisme, de glam et de pop sixties.

