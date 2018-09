Plus de trois ans après son remarquable et remarqué 'Léviathan', le jeune Flavien Berger, prodige de la musique électronique chantée en français, revient avec 'Contre-Temps', un nouvel album pop et envoûtant. Pour fêter la fin de cette longue attente, Flavien Berger est à l'affiche du 'Pop & Co' de Rebecca Manzoni.

Le premier geste artistique de Flavien Berger, c’est de refuser une pression que l’on connaît tou·te·s : faire beaucoup en un temps de plus en plus réduit. Dans un bel entretien, mis en ligne sur le site Brain Magazine, il explique qu’aujourd’hui, les rappeurs ont cassé le rythme de production, en travaillant simultanément à plusieurs sur un même morceau. Conséquemment, des nouveautés sont publiées à un rythme pas loin de la frénésie. Dans le livret de son nouvel album Contre-Temps, Flavien Berger écrit ainsi un texte de présentation dans lequel on lit :

Ce disque a été composé entre octobre 2016 et mai 2018. Une urgence… d’un an et demi.

Le thème de l’album est le voyage dans le temps. On est donc plongé·e·s dans un univers fantastique, mais on reconnaît aussi, dans ses chansons, la banalité de nos vies cadencées. Comme cette routine du petit matin, quand on procède à son hygiène dentaire avec Thomas Legrand ou que l'on secoue ses enfants quand vient la chronique de Charline Vanhœnacker.

Flavien Berger dit également, à propos de ce nouvel album :

Je crois que je fais de la musique de science-fiction.

Mais ce n'est pas ici de la science-fiction spectaculaire, avec effets spéciaux et explosions qui intimident. Dans la science-fiction de Flavien Berger, les rayons laser sont des rouleaux d'essuie-tout et les cosmonautes ont le cœur tendre sous leurs chemises à fleurs. On aurait ainsi envie de sous-titrer la chanson qui s’intitule "Brutalisme" avec la formule « Tropiques et néons ».

Ce disque est fait de sons électroniques sophistiqués autant que de bruits du quotidien : des cliquetis, des sonneries de téléphone portable, des bouts de conversation entre ami·e·s. Et Flavien Berger a suffisamment confiance en sa musique pour écrire deux morceaux de 10 minutes, ou plus, et, vers la fin, s’autoriser une petite symphonie.

