Maud Nadal, que l'on a pu voir aux côtés de Moodoïd, officie en solo sous le pseudonyme de Halo Maud. Son premier album, 'Je suis une île' vient de paraître ; il est à l'affiche de 'Pop & Co' ce jeudi matin.

Avec 'Je suis une île', chanté en français et en anglais, Halo Maud signe un premier album envoûtant © Lola Pertsowsky

Je Suis Une Île, c’est le titre de l’album du jour. Il est signé d’une artiste qui se fait appeler Halo Maud.

Auditrices et auditeurs vous l’ont sans doute déjà dite cette phrase, Nicolas : « Je vous écoute au lit ». Et ce matin plus qu’un autre, les matinaliers que nous sommes, pourrions répondre : « Surtout, ne bougez pas ». Parce que ce premier album s’installe dans ce moment d’entre – deux. Quand, on n’a pas encore choisi entre réalité et rêve. Et ça tient beaucoup à cette voix.

Halo Maud s’écrit avec un « H » : H.A.L.O. Ses textes racontent une femme en mouvement, en cavale, toujours sur le départ. A la fin d’une liste de chansons qu’on lui a demandé d’établir, elle cite Errante du cœur, de Jeanne Moreau. Et ça n’a rien d’un détail. Dans ses chansons d’amour, Halo Maud prend la liberté de l’indécision. Avoir du désir et ne plus en avoir. Dire oui. Et d’autres fois non.

Ce morceau - ci s’intitule Wherever. Le refrain est en anglais. Le couplet en français. Tout le disque passe de l’un à l’autre.

Elle sculpte sa voix avec des échos. La passe à l’envers, comme si elle chantait en yaourt. La met en boucle dans des chœurs qui la démultiplient. Dans une interview à Brain Magazine, Halo Maud confie avoir baigné dans la musique religieuse. Elle accompagnait les chants du dimanche matin à la guitare parce que son père était pasteur.

Ça donne des thèmes d’inspiration assez inédits dans la chanson française d’aujourd’hui. Comme ce titre, qui raconte le souvenir de son baptême. Un rite de passage religieux dont elle fait un récit laïc : celui d’une enfant qui devient une femme.

Halo Maud fut l’un des auteurs du dernier album de Christophe. Elle fut aussi une voix ou une musicienne pour d’autres. A 32 ans, elle avance seule pour la première fois, mais choisit de terminer son album par un salut choral.

Je suis une île, c’est le titre du premier album de Halo Maud. Elle est en concert ce soir, à la Gaîté Lyrique à Paris.

Derrière ce pseudonyme de Halo Maud, se cache une jeune femme de 32 ans. Elle s’appelle Maud Nadal.