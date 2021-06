On s’est dit : dans deux jours c’est l’été. On s’est dit : on a envie de danser sur une musique qui claque comme un mur du son. On s’est dit, qu’aujourd’hui, Pop N’Co serait Pop N’Salsa, musique latine, née à New-York dans les années 60.

Celia Cruz © Getty

Elle se jouait d’abord dans des clubs et salles de bals où on se montrait pour rouler des hanches et frimer. Et puis elle a conquis les stades, où on pouvait hurler les paroles en yaourt ou pas, et rouler des hanches toujours, avec des morceaux étirés sur une demie-heure.

Si aujourd’hui, la musique latine est un marché à part entière de l‘industrie musicale, la salsa a sans doute ouvert la voie. Et pour ça, il y a eu Fania.

Fania Records, la maison de disques qui a inventé ce nouveau son latin et à laquelle était associé un groupe d’une quinzaine de musiciens, les meilleurs de la place. C’était la Fania All Stars. Il y avait là Ray Baretto, Johnny Pacheco ou Célia Cruz.

Le catalogue de la Fania est un continent de mille disques tandis que Pop N'Co se termine souvent par une seule et unique chanson.

Ce matin, on entre dans les coulisses d’une nouvelle composition de Bertrand Burgalat. Le titre du morceau est comme une promesse. Il s’appelle “L’homme idéal”.

Les invités

François-Xavier Gomez , spécialiste des rythmes latinos au journal Libération.

, spécialiste des rythmes latinos au journal Libération. Angélique Kidjo, grande chanteuse béninoise, qui rend hommage à la diva cubaine de la salsa Celia Cruz, disparue en 2003, avec l'album "Celia" (2019). Son nouvel album qui vient de paraître s'intitule "Mother Nature".

Programmation musicale

El Diablo - JOHNNY PACHECO

Pedro Navaja - WILLIE COLON & RUBEN BLADES

El Malo - WILLIE COLON & HECTOR LAVOE

Oye cómo va - TITO PUENTE

La Salsa - BERNARD LAVILLIERS

Plastico - WILLIE COLON & RUBEN BLADES

El Raton - CHEO FELICIANO

Congo Bongo - HECTOR LAVOE & CHEO FELICIANO (LIVE AT THE YANKEE STADIUM)

Bemba Colora - CELIA CRUZ (LIVE AT THE YANKEE STADIUM)

Toro Mata - CELIA CRUZ & JOHNNY PACHECO

Puro Teatro - LA LUPE

Dominique - LA LUPE

Fever - LA LUPE

Filmographie

