Bob Marley ou l’histoire d’un destin personnel qui croise celui de l’humanité, dans la lignée d’un Che Guevarra ou d’un Nelson Mandela. Celle d’un homme qui fait entrer le sacré et la politique dans une musique populaire, qui fait bouger les hanches dans le monde entier.

Quand on écoute la musique des années 60, on est nostalgique de l’époque, même si on ne l’a pas vécue. Nostalgique d’une parenthèse enchantée avec croissance, emploi, liberté sexuelle.

Quand on écoute Bob Marley, cette nostalgie n’existe pas. Parce que toute son œuvre parle des sujets qui hantent notre présent. L’esclavagisme, le colonialisme, la pauvreté la plus féroce, le métissage, à l’heure où l’un des mots qu’on prononce le plus c’est “identité”, Marley prônait l'unité.

Un Pop N'Co entier dédié à Bob Marley, disparu il y a quarante ans, le 11 mai 1981, à l'âge de 36 ans, d'un cancer généralisé.

Les invités

Francis Dordor est journaliste musical, ancien rédacteur en chef de Best et aujourd'hui aux Inrockuptibles. Il fut parmi les premiers en France à s'intéresser au reggae et à la Jamaïque dans les années 70.

Francis Dordor est journaliste musical, ancien rédacteur en chef de Best et aujourd'hui aux Inrockuptibles. Il fut parmi les premiers en France à s'intéresser au reggae et à la Jamaïque dans les années 70.

Bernard Lavilliers est un auteur-compositeur-interprète. Il a enregistré les titres "Kingston" et "Stand the Ghetto" au Studio Aquarius, à Kingston (Jamaïque) en avril 1979, sur les conseils de Bob Marley.

Gaël Faye est un auteur-compositeur-interprète, rappeur et écrivain, qui a beaucoup écouté Bob Marley, au Burundi.

Programmation musicale

Judge not - BOB MARLEY

And I love her - BOB MARLEY

People get ready - THE IMPRESSIONS

Simmer down - BOB MARLEY & THE WAILERS

Soul Rebel - BOB MARLEY & THE WAILERS

Trenchtown rock - BOB MARLEY & THE WAILERS

One Love/People Get Ready - BOB MARLEY & THE WAILERS

Stand the Ghetto - BERNARD LAVILLIERS

Stir it up - BOB MARLEY

Slave driver - BOB MARLEY

Exodus - BOB MARLEY & THE WAILERS

Redemption Song - BOB MARLEY & THE WAILERS

Get up Stand up - BOB MARLEY

Une recommandation dans la playlist de France Inter

Chalouper - GAËL FAYE

Gaël Faye sera en concert au Rio Loco à Toulouse le 17 Juin 21. Au Stéréolux de Nantes, le 30. A l’Olympia - de Paris, le 10 Juillet.

