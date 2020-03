Alors que son nouvel album, 'Terre Neuve', vient de paraître, sort une nouvelle biographie de Brigitte Fontaine, signée Benoît Mouchart. Les deux œuvres tendent à prouver que Brigitte Fontaine mène depuis presque soixante ans une carrière impeccable, guidée par une intégrité, une poésie et une audace rarissimes.

'Terre Neuve', le dix-neuvième album studio de Brigitte Fontaine, a paru en janvier 2020, alors qu'elle avait 80 ans © Getty / David Wolff - Patrick / Redferns

Le nouvel album de Brigitte Fontaine, Terre Neuve, est ponctué de moments parlés. Au sujet de sa voix, elle dit à Benoît Mouchart dans la monographie qu'il lui consacre :

Pour les canons habituels, il est évident que je chante mal. Avant de fumer des milliards de clopes, j’avais une voix limpide avec du grain. Maintenant, il ne reste plus que le gravier de la rocaille.

Elle ajoute savoir jouer avec les cris et les chuchotements. Tout le disque, réalisé par Jean Lamoot et le guitariste Yan Péchin, suit le cap fixé par cette voix : Brigitte Fontaine voulait que ce soit rageur.

Droiture, c’est le mot qui vient en tête à la lecture du livre comme à l’écoute du disque. À 80 ans passés, sa révolte contre toute forme d’aliénation, quelle qu’elle soit, et son amour de la poésie sont intacts. Dès ses débuts à la fin des années 1960, Brigitte Fontaine impose un imaginaire tout neuf qui se nourrit de bande-dessinée, de Jean Racine ou de contes de Grimm. Dans la chanson "Blanche Neige" publiée en 1968, Brigitte Fontaine rhabille les héroïnes de contes de fées, pour plusieurs hivers.

"Comme à la radio" à la radio

Plus qu’une biographie, l’ambition du livre de Benoît Mouchart est de vous faire entrer dans une œuvre. Parmi les balises, il y a l’album Comme à la radio, publié en 1970. Brigitte Fontaine l’enregistre avec un groupe américain qui se forme à Paris : l’Art Ensemble of Chicago. Entre le brassage de free jazz et de musique du Maghreb, les textes sans rimes ni refrains de Fontaine et la sensation d’ensemble que tout est improvisé, Comme à la radio est, selon Benoît Mouchart, « une révolution poétique et sonore aussi fulgurante que le fut la Nouvelle Vague pour le cinéma. »

Benoît Mouchard replace Brigitte Fontaine dans une certaine tradition de la pop et de la variété qui tend à faire croire que « tout le monde est pareil » et que « chacun ressent les mêmes choses ». Elle suggère au contraire que chacun est unique et le rappelait dans Haut les filles, documentaire de François Armanet dédié à des figures féminines du rock français, dont elle faisait partie :

Je suis une vieille, une "vioque", plus exactement. Mais je vous encule quand même ! Avec un nougat de Montélimar, évidemment. Nique love ! Fuck l'amour. Nique love ! Fuck la mort !

Pour aller plus loin