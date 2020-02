Nouvelle diffusion de TubesNCo dédié à Francesco Castelluccio, plus connu sous le nom de Frankie Valli, italo-américain qui a déjà connu la gloire avec les bijoux doo-wop de son groupe The Four Seasons lorsqu'il sort "Can't Take My Eyes Off You" en 1967. Pourquoi cette chanson est devenue un tube ? Explications

Frankie Valli ne peut décidément pas retirer son regard du nôtre, ici en 1975 © Getty / Mark Sullivan

You're just too good to be true

Tu es juste trop bien pour être vraie

Can't take my eyes off of you

Je ne peux pas détourner mes yeux de toi

You'd be like heaven to touch

Tu serais comme si on touchait le paradis

I wanna hold you so much

Je veux tellement te tenir

Quand Frankie dit "Touch" ou "Much", c’est comme s’il vous posait l’index sur la bouche. Rebecca Manzoni vous invite dans les arcanes d'un tube de dancing qui est bien plus que ça.

Toutes les explications à écouter ou à lire ici !