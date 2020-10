S’attaquer à une œuvre aussi prolifique que celle de Prince en moins d’une heure, c’est un peu comme entreprendre l’ascension de l’Himalaya. En tongs. 33 ans plus tard, 2020 : Warner ressort “Sign O The Times” en coffret Super Deluxe.

Le chanteur Prince en concert à Los Angeles en 1985 © Getty / Michael Ochs Archives/

Petit rappel des faits : En 1987, "Sign O The Times" est publié sous la forme d’un double album, alors que Prince l’avait pensé comme un triple. Par peur du fiasco commercial, Warner, sa maison de disques lui avait demandé de raccourcir.

33 ans plus tard, 2020 : Warner ressort donc “Sign O The Times” en édition Deluxe et Super Deluxe, 3 à 8 CD DVD. Bref, une galaxie musicale qui raconte la frénésie créatrice de Prince au mitan des années 80.

Pop N'Co Prince ce matin, c’est parcourir quelques-unes des inspirations d’un multi–instrumentiste virtuose. C’est revenir sur ses engagements politiques, sa volonté indéfectible de disposer de sa musique et sa liberté sur scène.

Au-dessus du sol, encore dans la deuxième partie de Pop N'Co. Ce matin, on entre dans les coulisses d’une chanson d’Arthur H, "La boxeuse amoureuse", et comme il le dit, je cite : "Dans nos vies confinées, compressées, pleines d’interdits : la musique c’est la liberté, un espace entier.”

Les invités

vidéo La malle aux trésors de Prince 3 min 3 min À voir - Musique La malle aux trésors de Prince 3 min

Belkacem Méziane est saxophoniste, conférencier, historien de la soul et du funk et fan de Prince depuis qu’il a une paire d’oreilles ! Le site des Conférences musicales de Belkacem

est saxophoniste, conférencier, historien de la soul et du funk et fan de Prince depuis qu’il a une paire d’oreilles ! Le site des Jean-Baptiste Mondino est photographe et réalisateur de clips et publicités.

Programmation musicale

Purple rain - PRINCE

I wanna dance with somebody who loves me - WHITNEY HOUSTON

Public Enemy Number one- PUBLIC ENEMY

Never gonna give you up - RICK HASTLEY

Bad - MICHAEL JACKSON

Housequake - PRINCE

Coldsweat - PRINCE

The ballad of Dorothy Parker - PRINCE

Sign O The Times - PRINCE

Sign O The Times - NINA SIMONE

Hot thing - PRINCE

A place in Heaven - PRINCE

Slow love - PRINCE

Girls and Boys - PRINCE

Starfish and Coffee - PRINCE

Turntables - JANELLE MONAE

Album

Sign O’ The Times Edition Limitée Coffret Super Deluxe / Warner (sortie 25/09/2020).

Bibliographie

Night fever - 100 hits qui ont fait le disco de Belkacem Meziane (Editions Le Mot et le Reste).

On the one ! L'histoire du funk en 100 albums de Belkacem Meziane (Editions Le Mot et le Reste).

The Dark Stuff, l'envers du rock de Nick Kent (Naïve).

Fugues de Arthur H (Folio).

À écouter - Musique Arthur H 53 min

Pop N'Labo avec Arthur H

On soulève la capot de sa chanson "La boxeuse amoureuse", qui ouvre son dernier album.