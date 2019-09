Un duo français déjà chroniqué dans Pop N' Co, s'associe avec une actrice française et un musicien américain pour former un supergroupe, L'Épée, qui publie ce vendredi 6 septembre son premier album. Intitulé 'Diabolique', ce disque est à l'affiche de Pop N' Co, quelques jours avant sa sortie.

Le nom du groupe, L'Épée, est venu d’une vision. Celle d’Anton Newcombe, musicien et co-producteur de l’album. Il raconte l'épisode suivant :

J’ai vu une épée à double tranchant. D’un côté, elle peut te libérer. De l’autre, elle te découpe en morceaux.

Tout ce premier album, intitulé Diabolique, marie les opposés : lumière aveuglante et obscurité, dénuement d’un motif de guitare et mur du son... Chez L'Épée, on ne fait pas dans la demi-mesure. Au milieu, une femme-chevalier. C’est Emmanuelle Seigner.

L’Epée réunit le duo français The Limiñanas, l’Américain Anton Newcombe et, donc, la comédienne Emmanuelle Seigner. Ce qui devait être un album solo pour elle est devenu le disque d’un groupe entier. Mais elle reste le personnage principal. Dans chacune des chansons, construite comme une scène de film, c’est elle qui est fantasmée. Elle joue la distance d’une créature sexy et bravache. Tantôt elle est fausse ingénue, tantôt elle vous toise, la paupière lourde et le menton levé. Dans tous les cas, c’est une fille avec laquelle il est impossible de négocier.

La voix sans lyrisme d'Emmanuelle Seigner se fond dans les transes composées par Lionel Limiñana et Anton Newcombe. Il y a quelque chose de l'ordre du Vaudou, qui puise à la fois dans les mélopées orientales et dans la mythologie bigarrée du rock qui a façonné les quatre membres du groupe.

Diabolique, le premier album de L’Épée est le disque de quatre érudits qui manient les références au Velvet Underground, à Alan Vega, à la pop des années soixante et aux yéyés réhabilités. Les textes en français et en anglais sont signés Lionel Limiñana et Bertrand Belin. Belin, « le Nick Cave français », selon Anton Newcombe. Belin, qui chante aussi en duo avec Emmanuelle Seigner sur le titre "On dansait avec elle".