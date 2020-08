C’est par l’humour que Nino Ferrer a fait entrer la langue française dans le rythm’n blues avec des chansons comme « Les Cornichons ». Il est à l'honneur de Pop N'co, une rediffusion d'août 2018.

Nino Ferrer, disparu en 1998 © AFP

Comme tout le monde, je n’ai d’abord retenu que la rigolade et le bues. Et puis un jour, tu vas voir « Talons Aiguilles » d’Almodovar. Un homme en minijupe mime « Un Año de Amor » de Luz Casal, la version espagnole d’une des premières chansons de Nino Ferrrer.

Un an d’amour, c’est irréparable

Je me souviens, d'un an d'amour

Les matins indolents, les soirs de pluie, les vacances et le vent

Et ton corps blond, de soleil et de sable

Un an d'amour, c'est irréparable

On est en 1963, et son style est déjà là. Une poésie à la beauté simple, qu’on retrouve dans « Le Sud » (1975).

Dans le bouleversant « La Rua Madureira », servi par des arrangements magnifiques, Nino Ferrer fait le récit d’un amour fracassé.

Jamais je n’oublierai

Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps

Dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport

Tu t'es retournée pour me sourire avant de monter

Dans une Caravelle qui n'est jamais arrivée.

Bossa, soul, funk mais aussi folk et rock progressif : au début des années 70, Nino Ferrer se sert de plus en plus de la chanson comme d‘un laboratoire à musiques. Mais personne ne l’écoute. Il en souffre s’isole de plus en plus et devient visionnaire. Ferrer est le premier à se donner les moyens d’enregistrer chez lui.

Nino Ferrer est un pionnier du home studio. Dès le milieu des années 70, il écrit, compose, chante, produit à domicile. « Mint Julep », extrait de « Nino & Radiah », premier album qu’il produit à la maison, est entièrement en anglais.

