Elle est confinée seule dans son appartement parisien et, pour rendre ces jours plus doux, elle regarde les films de Stephen Frears et écoute, surtout, les chansons de son fils, Thomas Dutronc. Pour ouvrir cette huitième semaine de chroniques confinées, Rebecca Manzoni s'entretient au téléphone avec Françoise Hardy.

'Personne d'autre', le dernier album de Françoise Hardy, a paru en 2018 sur le label Parlophone © Benoît Peverelli