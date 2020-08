La "reine des kékés" est uen figure de la chanson française. Son portrait en quatre minutes dans Pop N co.

Brigitte Fontaine sur scène © AFP / Fabrice Coffrini / Keystone

Elle est incroyable, cette Brigitte Fontaine ! À 80 ans passés, sa révolte légendaire et son amour de la poésie sont intacts. Rebecca Manzoni nous parle de son dernier album, "Terre Neuve", et d’une biographie signée Benoît Mouchard, qui replace la chanteuse dans la pop et la variété françaises.

(Cette émission est une nouvelle diffusion de celle du 02/03/2020)