Le Pop N’Co de ce matin sera plein de chansons de Renaud. Une exposition avait commencé à la Philharmonie de Paris et elle ouvrira à nouveau en 2021. Pop N’Renaud aujourd’hui parce que la vie et l’œuvre de cet homme racontent l'histoire d’un pays. Ce en quoi pas mal de citoyens ont cru. Ce par quoi, ils ont été déçus.

Renaud © AFP

Les conversations se dérouleront de loin. Depuis la cuisine des uns ou les chambres d’enfant des autres. Il y aura la rumeur du dehors, celle d’un avion ou d’un camion poubelle mais surtout des chansons.

Parce que comme l’écrit Isabelle Monnin dans “Mistral Perdu ou les événements” : “la chanson est l’art léger. Elle règne par l’illusion du “ce n’est pas grave”. Trois petites notes de musique, et ça tue-tête dans les voitures. C’est un piège doux, évidemment, tout le monde sait ça”.

C’est aussi l’histoire d’une France qui n’est plus dans le même état. C’est l’histoire d’un mec qui s’est inspiré des chansons réalistes des années 20 et 30 pour inspirer à son tour les rappeurs français des années 90 et 2000.

En 2020, le groupe Phoenix vient de publier un nouveau morceau. Il s’intitule “Identical” et on entrera dans ses coulisses un peu avant midi.

C’est un beau nom Phoenix, pour de prochaines victoires. Je l’ai déjà dit mais... pas d’avis de défaites entre deux bulletins d’infos.

Programmation musicale

Mistral Gagnant - RENAUD

Marche à l'ombre - RENAUD

Gaby Oh Gaby - ALAIN BASHUNG

Chacun fait (c'qui lui plaît) - CHAGRIN D'AMOUR

Papa Tango Charlie - MORT SCHUMAN

Miss Maggie - RENAUD

Crève salope - RENAUD

Les temps changent - HUGUES AUFRAY

Rose blanche - ARISTIDE BRUANT

Le roi des cons - GEORGES BRASSENS

Hexagone - RENAUD

Où c'est que j'ai mis mon flingue - RENAUD

C'est quand qu'on va où - RENAUD

Laisse béton - RENAUD

Morgane de toi - RENAUD

Is it True - TAME IMPALA

Les invités

Johanna Copans est professeure de lettres dans un lycée et elle a consacré 4 ans de sa vie à la rédaction d’une thèse sur Renaud. Elle est notamment co–commissaire de l’exposition dédiée à Renaud à la Philharmonie de Paris.

L'exposition

Renaud, putain d'expo à la Philarmonie de Paris (jusqu'au 02 mai 2021).

Bibliographie

Le paysage des chansons de Renaud de Johanna Copans (L'Harmattan).

Mistral perdu ou les événements de Isabelle Monnin (JC Lattès).

Renaud - putain de livre ! (catalogue de l'exposition "Renaud, putain d'expo !" à la Philarmonie) (Plon).

Vous pouvez gagner ce catalogue, des places pour l’expo et bien d’autres choses en participant à un concours de dessin. L’idée, c’est de revisiter le bandana de Renaud. Vous avez jusqu’au 7 janvier pour envoyer vos dessins sur instagram avec le #RenaudBandana ou par mail à l’adresse : renaudbandana@radiofrance.com

Aller plus loin

Renaud, le Rouge et le Noir, un film de Éric Guéret, Didier Varrod, 2002.

Renaud, on t'a dans la peau !, un film de Nicolas Maupied, Didier Varrod, 2015.

Pop N'Labo avec Thomas Mars et Laurent Brancowitz, du groupe Phoenix

Pour Pop N'Labo avec Thomas Mars et Laurent Brancowitz, on soulève le capot de la chanson "Identical".