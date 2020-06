Pour commencer la semaine avec douceur, Pop N' Reco propose le conseil musical d'Albin de la Simone. L'auteur-compositeur-interprète, dont on peut le lire le nom comme instrumentiste, compositeur ou réalisateur sur des disques de Vanessa Paradis ou de Jean-Louis Aubert, a choisi un titre d'Alain Souchon.

'L'un de nous', dernier album en date d'Albin de la Simone, a paru sur le label tôt Ou tard © Yann Rabanier

Son dernier album s'intitule L'un de nous ; il a paru en février 2017 sur le label tôt Ou tard et c'est un disque magnifique. Albin de la Simone, deux mois après avoir été l'un des invité·e·s de la Soirée Pyjama confinée de Pomme, sur l'antenne de France Inter, se retrouve, ou presque, dans la cuisine de Rebecca Manzoni pour un coup de téléphone dans lequel Alain Souchon tient le beau rôle.

La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie

Albin de la Simone : « Comme la plupart des chansons composées par Alain Souchon, contrairement à celles que Laurent Voulzy a composées, ["La vie ne vaut rien"] repose [...] sur trois accords en boucle. Comme "Foule Sentimentale". Elles sont beaucoup plus simples musicalement et, parfois, elles touchent encore plus, même si j'adore celles de Voulzy. »

Ça leur donne un côté modeste. Modeste et vachement émouvant.

« Cette chanson dit qu'il a fait le tour de tout : il a fait le tour du monde, il a fait le tour de tout ce qui était bien et de ce qui n'était pas bien et puis, finalement, c'est tout près de lui et c'est dans son intimité que la vie est belle. »

Pour moi, c'est une très grande chanson de Souchon.

« C'est vraiment l'auteur de chansons qui, pour moi, est le plus inspirant et le plus proche de ce que je suis, je trouve. »