Bande-son de 'Thelma et Louise', hymne féministe (et lesbien), tube parmi d'autres sur l'album 'Broken English', joyau de la new wave, la chanson "The Ballad of Lucy Jordan" de Marianne Faithfull méritait son épisode de Tubes N' Co. En 1979, Marianne, icône pop des années 1960 prend sa revanche sur la vie.

"The Ballad of Lucy Jordan" de Marianne Faithfull raconte comment une femme au foyer, dans un pavillon de banlieue, devient folle en réalisant qu'elle est passée à côté de ses rêves © Getty / Michael Putland