"Les femmes vont être les nouveaux Elvis, c'est la seule issue pour le rock'n roll". C'est ce qu'a déclaré Debbie Harry, chef du groupe Blondie. Toute cette semaine, les Tubes N Co de Rebecca Manzoni mettent les femmes à l'honneur. ça commence avec Janis Joplin et la chanson "Ball and Chain".

Chanson écrite à l'origine par Big Mama Thornton, "Ball and Chain" est le tournant qui fera de Janis Joplin une star internationale, puissante et incontestée, sur la scène du festival de Monterey en Californie, le 17 juin 1967, le premier grand festival rock de l’Histoire.

Janis Joplin a 24 ans. Sa voix met les excès, la violence et le sexe d'une femme sur le devant de la scène.

Feels just like a ball and chain.

Now, love's just draggin' me down, baby, yeah,

Feels like a ball and chain.

I hope there's someone out there who could tell me

Why the man I love wanna leave me in so much pain.

Yeah, maybe, maybe you could help me, come on, help me!