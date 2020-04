Pour fabriquer la chanson "Good Vibrations", Brian Wilson, des Beach Boys, a décidé d'utiliser toutes les possibilités techniques du studio de l'époque et d'enregistrer entre 70 et 90 heures de musique. Le résultat : un tube indémodable, un chef-d'œuvre pop et symphonique... Une prouesse, que Tubes N' Co décortique.

Si le crédit du titre "Good Vibrations" revient au groupe The Beach Boys, c'est Brian Wilson qui en est le principal artisan, ayant alors refusé de partir en tournée avec le groupe © Getty / Michael Ochs Archives

Cette chronique a eu lieu pour la première fois en direct dans la matinale du vendredi 2 septembre 2016, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la sortie du titre, publié, en effet et en 45 tours, le 10 octobre 1966.

Plus grand succès des Beach Boys, mais également dernier grand succès des Beach Boys, "Good Vibrations" est à l'affiche de Tubes N' Co.