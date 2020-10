Un Pop N'Co dédié à une musique de l’espoir... Une musique qui vient des Tropiques, d’un Brésil démocratique et en pleine croissance. A la fin des années 50, des hommes et des femmes inventent... la bossa nova. Elle part de Rio et se fait entendre dans le monde entier. Aux Etats–Unis. Et jusqu’ici, en France.

Cette musique, je l’ai découverte grâce à une chanson d’un aventurier–musicien qui s’appelait Pierre Barouh. Il a fondé un label qu’il a baptisé d’un nom brésilien : Saravah !

Et dans une chanson qui s’intitule Samba Saravah, Pierre Barouh dit :

« J'en connais que la chanson incommode

D'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode

Moi, je l'aime et j'ai parcouru le monde

En cherchant ses racines vagabondes

C'est la samba chanson qu'il faut chanter ».

Les invités

Anaïs Fléchet , historienne, enseignante, spécialiste de la réception des musiques brésiliennes en France au XXème siècle.

, historienne, enseignante, spécialiste de la réception des musiques brésiliennes en France au XXème siècle. Mathieu Boogaerts, musicien, auteur, compositeur, chanteur.

Programmation musicale

Chega de Saudade - BEBEL ET JOAO GILBERTO

Aquarela do Brasil - JOAO GILBERTO /CAETANO VELOSO / GILBERTO GIL

Pourquoi pas - MATHIEU BOOGAERTS

Desafinado - JOAO GILBERTO

Corcovado - SYLVIA TELLES

The Girl from Ipanema - STAN GETZ ET ASTRUD GILBERTO

A Felicidade - TOM JOBIM ET VINICIUS DE MORAES

Samba Saravah - PIERRE BAROUH

Aguas de Março - TOM JOBIM ET ELIS REGINA

Les Eaux de Mars - GEORGES MOUSTAKI

La question - FRANCOISE HARDY

Jeux interdits - JANE BIRKIN

Bibliographie

Si tu vas à Rio. La musique populaire brésilienne en France au XXe siècle de Anaïs Fléchet (Armand Colin, 2013).

Musique populaire et dictature militaire au Brésil : dynamiques contestataires et logiques de marché (1964-1985) de Anaïs Fléchet (Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2015).

Histoire culturelle du Brésil contemporain (XIXe-XXIe siècles) – sous la direction de Anaïs Fléchet (Institut des hautes études de l'Amérique latine, 2019).

Filmographie

Orfeu Negro de Marcel Camus, 1958.

Documentaire Saravah de Pierre Barouh, 1972.

Un homme et une femme de Claude Lelouch, 1966.

Pop'N Labo avec Etienne Daho et Arnold Turboust

Pour Pop N'Labo avec Etienne Daho et Arnold Turboust, on entre dans les coulisses de la chanson Les Bords de Seine.