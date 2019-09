Le chanteur et musicien belge Arno s'associe une fois encore au producteur anglais John Parish et publie ce 13 septembre, à l'âge de 70 ans, un nouvel album intitulé 'Santeboutique'. Il y avance sans fard, comme à son habitude, tel un chanteur de charme raté qui résiste à la nostalgie, dans un sourire triste.

Il sera en concert sur France Inter dès 20h, ce jeudi. Arno publie un nouvel album vendredi et il est à l’affiche de Pop And Co ce mardi.

On appuie sur « play » et on se dit que pour Arno, l’auto–tune n’est pas pour tout de suite.

Sa voix pur jus, dans la tradition du blues et du rock’n’roll.

L’organe d’un septuagénaire qui entend « Costa Del Sol » quand on lui parle cholestérol.

Il n’y a pas que pour la voix qu’Arno détone, aujourd’hui encore plus qu’hier. Que devient quelqu’un qui chantait, avec TC Matic, en 1986, "Putain, putain, c’est vachement bien, on est quand même tous, des Européens".

Pas sûre que gueuler un refrain pareil aurait un bel écho aujourd’hui.

Les années passent et Arno continue. Chaque nouveau disque est l’occasion d’un autoportrait qui se fait de plus en plus poignant.

C’est un gars en solo, dans un monde bio. Un chanteur de charme raté qui résiste à la nostalgie, dans un sourire triste.

Il chante :

Hier, j’étais un beau jeune gauchiste. Aujourd’hui je suis un vieux. Un vieux pessimiste.

C’est la troisième fois de suite qu’Arno fait appel au producteur anglais John Parish, compagnon de route de la musicienne PJ Harvey.

Parish et Arno se sont trouvés il y a sept ans. Et Arno résume leur collaboration en disant :

Lui, il comprend bien que je veux un truc pas lisse.

Entre Arno, John Parish et le bassiste Mirko Banovic, qui a écrit ou co–écrit toutes les musiques de l’album : pas mal de sons saturés et peu de concessions à la pop.

Santeboutique, c’est le titre du disque

Ce qui signifierait « bazar » ou « bordel » en Belgique. On est donc tout de suite dans le folklore Arno-sien ou Arno-esque.

Les bars, des femmes qui tracent leur route et une libido à zéro pour lui. Un mélange de rock chevelu et de bal populaire.

Qui d’autre qu’Arno pour chanter le mot « macrobiotique » sur une guitare qui tronçonne ? Qui d’autre que lui pour intituler une chanson : « Les saucisses de Maurice » ?

La tournée d’Arno s’annonce de Janvier à Avril, mais dès jeudi, à partir de 20h, il jouera des morceaux de Santeboutique en exclusivité, sur la scène du studio 104 et en direct sur France Inter

Aloïse Sauvage et Keren Ann seront aussi de la partie pour cette première triple affiche de la saison.