Ça n’est pas sans fébrilité que nous consacrons ce nouvel épisode de Pop’N Co aux chansons de Noël. Fébrilité, parce que l’annonce de ce thème provoque soit un bel enthousiasme, soit un blanc dans la conversation...

"All I want for Christmas is...." de la bonne musique © Getty

Je me suis dit qu’une heure sur Noël avant le 25, nous mettrait déjà à l’écart de l’actualité, dans une bulle de féérie parallèle. Evidemment, je m'étais trompée. Parce que ce répertoire épouse les humeurs du monde. On écoute ces chansons pour un besoin de réconfort ou une envie de contestation : chanter que ce moment de fête peut aussi être insupportable, selon les époques.

Je me suis dit aussi que cette émission serait garantie sans Tino Rossi. Et ça, ça a marché. Comme le dit Jacques Dutronc : “Tino Rossi, c’est comme la cuisine à l’ail. Ça permet de vivre vieux. Mais ça permet surtout de vivre seul”.

En revanche, Jacques Dutronc, il y aura dans Pop N'Co. Et Johnny Hallyday. Et Nat King Cole. Et Mariah Carey. Et Chilly Gonzales.

En plus de signer un livre qui s’intitule “Plaisirs non coupables”, Chilly Gonzales est l’auteur d’un album de Noël : “A very Chilly Christmas”.

Un disque où il reprend des standards au piano : de "Jingle Bells" à “Last Christmas”, du groupe Wham!

Un peu avant midi, on va donc soulever le capot d’une des chansons arrangées par Chilly Gonzales et interprétée par Jarvis Cocker et Feist.

Même en 2020, Noël existera donc.

Les invités

Steven Jezo-Vannier est un écrivain spécialiste de la contre-culture et de l'univers rock.

est un écrivain spécialiste de la contre-culture et de l'univers rock. Le site de Steven Jezo-Vannier

Pierre Lapointe est un auteur-compositeur-interprète québécois.

est un auteur-compositeur-interprète québécois. Le site de Pierre Lapointe

Programmation musicale :

The Little Drummer Boy (Peace On Earth) -DAVID BOWIE & BING CROSBY

White Christmas - BING CROSBY

White Christmas - ELVIS PRESLEY

Santa Claus is back in town - ELVIS PRESLEY

Santa Baby - EARTHA KITT

I'll be your Santa Baby - RUFUS THOMAS

Noël interdit - JOHNNY HALLYDAY

La fille du père Noël - JACQUES DUTRONC

I'm a man - YARDBIRDS

Frosty The Snowman - THE RONETTES

All I want For Christmas is you - MARIAH CAREH

Ça va j'ai donné - PIERRE LAPOINTE

Don't Believe in Christmas - THE SONICS

Christmas in Hollis - RUN DMC

Baby it's cold outside - SHE & HIM

Dingue - DANI

Bibliographie/Discographie

Jingle Bells, l'improbable histoire des chansons de Noël de Steven Jezo-Vannier, Editions Le mot et le reste, 2018.

de Steven Jezo-Vannier, Editions Le mot et le reste, 2018. Album Chansons Hivernales de Pierre Lapointe, Audiogram/Columbia, 2020.

Pop N'Labo avec Chilly Gonzales

Pour Pop N'Labo avec Chilly Gonzales, on entre dans les coulisses de la chanson "Snow is falling in Manhattan".